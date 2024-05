Momento da incubo per Vanessa Incontrada. Lei stessa ha annunciato sul social network Instagram di essere stata colpita da un lutto, che l’ha devastata. Una perdita molto importante nella vita dell’attrice e conduttrice, la quale ha deciso di pubblicare anche un’immagine in compagnia di questa persona, che l’ha resa felice per tantissimi anni. Ma ora si sono separati per sempre.

Vanessa Incontrada ha dovuto fare i conti con questo lutto molto pesante. Una sofferenza immensa per la conduttrice tv, che sta vivendo delle ore di angoscia assoluta. In tanti hanno scritto un messaggio per esprimere la vicinanza alla donna, che ha dovuto quindi fare i conti con questa sofferenza che non passerà facilmente.

Vanessa Incontrada, grave lutto: “Ti voglio tanto bene”

Vanessa Incontrada è stata dunque devastata da questo lutto. Le sue parole hanno lasciato tutti senza fiato, infatti hanno chiesto spiegazioni su chi fosse ma si è immediatamente capito dal suo post. Andiamo a vedere insieme cosa è accaduto nelle ultime ore alla sfortunata donna.

A morire è stato un amico di Vanessa Incontrada: “Sei e sarai sempre nel mio cuore amico mio grande… Riposa in pace… Ti voglio un bene infinito”. Un dolore difficile da sopportare per lei, che ha voluto comunque omaggiarlo con un’immagine di loro due felici insieme.

Non ha riferito il nome e cognome di questa persona speciale, che avrà un posto sicuro nel suo cuore. Ma la presenza fisica si farà sentire tantissimo perché Vanessa non potrà mai più rivederlo.