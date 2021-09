“Salvata dal 118, poteva morire”. Si accascia al suolo e perde conoscenza: malore improvviso per la vip

Tanta paura per la star del web italiana, che con i suoi video colleziona migliaia e migliaia di visualizzazioni. La donna è stata infatti colpita improvvisamente da un malore e si è accasciata al suolo. L’episodio si è verificato nella giornata di sabato 4 settembre davanti ad una chiesa. Per cause da accertare si è sentita male da un momento all’altro e ha anche perso conoscenza per un po’ di tempo. Coloro che hanno assistito alla scena hanno immediatamente contattato il 118, intervenuto prontamente sul posto.

I soccorritori l’hanno subito aiutata e salvata dal mancamento. I fatti si sono verificati nel centro della città di Napoli, davanti al luogo di culto di via Medina. Restano dunque sconosciuti i motivi del malore e non si sanno con esattezza quali siano adesso le sue condizioni di salute, anche se dovrebbe essere fuori pericolo essendo stata soccorsa tempestivamente. Preoccupati i suoi seguaci, che si divertono tantissimo per i suoi video che pubblica costantemente sul social network Tik Tok.

Stiamo parlando della tiktoker Rita De Crescenzo, la quale ha avuto un passato difficile. Infatti, è stata reclusa in carcere per spaccio di droga ma adesso ha voluto dare una svolta alla sua vita. Non tutti comunque la apprezzano particolarmente, infatti i suoi balletti sopra le righe nel territorio napoletano sono criticati e c’è chi l’ha soprannominata ‘pazzerella’. Nonostante queste critiche durissime, Rita De Crescenzo va avanti sempre per la sua strada e prosegue ininterrottamente i suoi video.





Nella sua controversa vita Rita De Crescenzo ha avuto problemi con la legge non soltanto per le sostanze stupefacenti, ma anche per alcuni ormeggi abusivi. Il 3 giugno scorso è stata attaccata duramente per un suo video su Tik Tok, nel quale era arrivata in limousine tra largo Semoneto e la riviera di Chiaia, prendendo parte ad uno show non autorizzato. Non aveva rispettato nessuna regola e aveva anche mandato completamente in tilt il traffico a causa del suo filmato, diventato poi virale.

A causa di quanto successo, Rita De Crescenza era stata denunciata dalle forze dell’ordine, contattate per mettere fine a quello spettacolo abusivo. Ha avuto anche discussioni con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli per alcuni ormeggi non autorizzati, poi tolti. Ora questo malore inaspettato, che ha messo tutti in ansia. Ma fortunatamente non dovrebbero esserci gravi conseguenze.