Rita De Crescenzo, nota tiktoker napoletana, è stata recentemente vittima di un’aggressione nei Quartieri Spagnoli di Napoli. L’episodio è avvenuto mentre si trovava in compagnia della sua assistente, Assunta. Secondo le testimonianze, due donne armate di coltello le hanno minacciate e aggredite, costringendole a ricorrere alle cure ospedaliere. Una testimone presente durante l’aggressione ha riferito: “Ragazzi hanno fatto un agguato, è successo di tutto. Avevano dei coltelli e hanno minacciato di fare cose bruttissime”.

Adesso la stanno portando in ospedale e speriamo che tutto si risolva per il meglio, mi hanno raccontato che è stata una scena bruttissima”. Dall’ospedale, Rita De Crescenzo ha registrato un video in cui ha dichiarato: “Sono stata aggredita da donne conosciute dei Quartieri Spagnoli. Queste donne mi hanno minacciato di morte, mi hanno anche detto che non devo più farmi vedere in quella zona. Hanno aggredito me ed Assunta con un coltello alla gola in macchina. Ho bisogno di aiuto, chiamate Borrelli e i servizi sociali”.





Rita De Crescenzo ricoverata d’urgenza: “L’hanno accoltellata”

E ancora: “Sono donne molto pericolose, hanno i bambini e danno il brutto esempio ai loro figli, mostrano scene orribili e sono molto pericolose. Dovete prendere provvedimenti. Adesso sono in ospedale, chiamate qualcuno”. Non è finita qua perché una persona vicina alla De Crescenzo racconta sui social: “Ho sentito Sasà, il marito. Lei sta facendo la tac, anche l’assistente Assunta è stata ferita. C’è il rischio di una lesione al femore. Stanno facendo tutti gli accertamenti, i raggi e altro”.

Dice quidni: “Dobbiamo sostenere più che mai adesso la famiglia per quello che è successo. Ed è ora di dire basta. Cosa vogliono da quella donna? La m0rte forse”. Questo episodio si inserisce in un contesto di tensioni e minacce che la tiktoker ha subito negli ultimi mesi. In precedenza, aveva denunciato minacce di morte ricevute da parte di individui legati ad attività illecite nella zona. Inoltre, alcuni mesi fa, il figlio di Rita De Crescenzo era stato ferito in un’aggressione nella zona della Maddalena.

La tiktoker aveva espresso preoccupazione e sospetti riguardo alle circostanze dell’attacco, suggerendo possibili collegamenti con rivalità o conflitti personali. Le autorità stanno indagando sull’aggressione subita da Rita De Crescenzo e sulla serie di minacce e violenze che l’hanno coinvolta negli ultimi tempi. La comunità locale e i follower della tiktoker hanno espresso solidarietà e preoccupazione per la sua sicurezza, auspicando che le forze dell’ordine possano garantire protezione e giustizia.

