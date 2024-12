Jenny Guardiano e Tony Renda, arriva la clamorosa indiscrezione. Qualche giorno fa si è tornati a parlare della coppia protagonista di Temptation Island. Purtroppo la 26enne originaria di Catania ha perso il papà e lo ha annunciato con un post su Instagram: “Papino oggi mi hai lasciato” ha scritto, condividendo una foto in cui sorride con il padre.

“Hai lottato tanto contro quel brutto cancro – ha proseguito Jenny – ma tu sei stato più forte. Avrei dato la mia vita per guarirti e non vederti più soffrire. Ti amo amore mio”. Proprio in quell’occasione avevamo scritto che al suo fianco Jenny avrebbe trovato il suo compagno Tony che, nonostante le tante critiche ricevute nel corso del programma, aveva lasciato lo show di Bisciglia proprio mano nella mano con la fidanzata. Ma la realtà è un’altra.

Jenny e Tony, storia al capolinea: cosa si è scoperto

In tanti erano rimasti sorpresa dalla decisione di Jenny di perdonare Tony e poi di lasciare Temptation con lui. Adesso, però, è arrivata una segnalazione che parla della fine della loro relazione. A parlare è qualcuno che dice di abitare vicino alla mamma di Jenny e che avrebbe visto passare la ragazza nella mattinata di ieri.

“Era insieme al fratello e teneva in mano un sacco di buste piene di vestiti. Piangeva molto, era visibilmente disperata”, fa sapere la fonte. La segnalazione è arrivata all’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni che aggiunge: “Nel paese di Jenny tutti sanno quanto lui l’abbia trattata male e manipolata dal giorno zero. E quanto lei invece abbia sempre cercato di far apparire bene Tony sui social per ripulirgli l’immagine poiché teneva veramente a lui”.

E c’è dell’altro. Pugnaloni fa sapere che Jenny e Tony non si seguono più su Instagram, inoltre “lui già da 4 mesi, ovvero subito dopo Temptation Island, voleva lasciarla”. A quanto pare la decisione di lasciarla sarebbe arrivata proprio nel momento più difficile per Jenny, che sta vivendo il lutto per la perdita dell’amato papà. “Tutto ciò che ha sempre fatto Tony è stato messo in atto solo per ripulirsi completamente dal comportamento che ha avuto a Temptation Island” ha concluso la fonte.

