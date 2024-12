Grave lutto per l’ex protagonista di Temptation Island. Con uno straziante annuncio su Instagram Jenny Guardiano ha fatto sapere che suo papà non c’è più. La giovane aveva fatto parlare di sé durante la partecipazione, assieme al fidanzato Tony Renda, allo show condotto da Filippo Bisciglia.

I due, nonostante alcuni problemi di gelosia, erano usciti insieme dal programma. Oggi lo stesso Tony Renda cerca di consolare la sua Jenny che deve affrontare la perdita dell’amato papà. Già qualche ora prima del triste annuncio Jenny Guardiano aveva fatto sapere che i suoi recenti viaggi non erano di piacere, bensì legatti appunto alla grave malattia del padre.

Jenny Guardiano e il messaggio per la morte del papà

“Viaggio spesso non per vacanza, ma per andare a trovare mio padre molto malato” aveva spiegato in una story Jenny Guardiano. Qualche ora dopo è arrivato un altro triste messaggio: “Papino oggi mi hai lasciato“. L’ex Temptation Island ha quindi spiegato come è morto il padre.

“Hai lottato tanto contro quel brutto cancro – ha proseguito Jenny – ma tu sei stati più forte. Avrei dato la mia vita per guarirti e non vederti più soffrire. Ti amo amore mio” sono le parole strazianti che esprimono tutto il dolore della ragazza. A Verissimo Jenny aveva rivelato: “Mamma e papà si sono separati quando io avevo 10 anni, poi lui si è trasferito al nord e poi a Roma, mentre noi siamo state con mamma”.

Jenny Guardiano aveva già parlato della malattia del papà: “Ha il tumore, è un momento un po’ duro che mi sta insegnando tanto. Gli sono vicino, faccio quello che posso perché lui si trova in ospedale a Roma. Siamo tanto simili e mi ha dato coraggio, anche quando non ero sicura di andare a Temptation”.

