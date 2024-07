Non c’è fine alle difficoltà per Chiara Ferragni. La nuova brutta notizia è stata anticipata dal settimanale Chi nel numero in edicola questa settimana. Se dal punto di vista privato si è parlato di qualcosa di positivo, infatti avrebbe trovato nuovamente l’amore legandosi all’ortopedico 31enne Andrea Bisciotti, da quello professionale provengono cattive nuove.

Chiara Ferragni potrebbe ufficializzare la brutta notizia nelle prossime ore o nei prossimi giorni, anche se per il momento non ha né confermato né smentito questa novità. Si tratterebbe di un colpo durissimo per l’imprenditrice digitale, che dovrebbe fare i conti con un’altra situazione poco piacevole, che certamente non la farà gioire.

Chiara Ferragni, altra brutta notizia: c’entra il suo lavoro

Lo scandalo del pandoro e la separazione da Fedez hanno certamente influito nel rendere questi mesi molto pesanti e stressanti, ma ora Chiara Ferragni dovrebbe sopportare un’altra brutta notizia lavorativa. Il settimanale Chi ha infatti svelato in anteprima cosa dovrebbe succedere a stretto giro di posta, parliamo praticamente del mese di agosto.

Chiara potrebbe dover dire addio allo storico negozio di Milano, situato in via Capelli, che dovrebbe chiudere i battenti ad agosto. Aperto nel 2017, dopo 7 anni non dovrebbe più vendere i capi del brand della Ferragni. Non si conoscono ulteriori particolari, quindi non sappiamo per quale ragione abbia optato per questa scelta, sempre se dovesse essere confermata.

Nessuna dichiarazione dell’influencer neppure sui social, dunque resta il mistero sul futuro della sua attività commerciale milanese.