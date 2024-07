Chiara Ferragni pizzicata col nuovo compagno: chi è. Ecco le foto. Oramai l’imprenditrice digitale sembra aver ritrovato il sorriso dopo la fine del suo matrimonio con Fedez. Secondo le ultime indiscrezioni, l’influencer starebbe frequentando un nuovo uomo e tra loro le cose andrebbero anche molto bene, o almeno così si dice. La notizia, lanciata dal sito Dagospia, ha immediatamente scatenato il gossip e l’interesse dei fan di Chiara, curiosi di saperne di più su questo presunto nuovo amore.

I due si sarebbero conosciuti grazie ad amicizie in comune durante un soggiorno dell’influencer a Forte dei Marmi. Da allora, i piccioncini si sarebbero frequentati con una certa assiduità, tanto che Chiara è stata spesso avvistata nella località versiliese negli ultimi mesi. A scatenare poi il gossip è stata una romantica dedica social della Ferragni.





Chiara Ferragni pizzicata col nuovo compagno: chi è. Le foto

Postando una foto del tramonto da Capri, l’imprenditrice ha scritto “Wish you were here” (Vorrei che tu fossi qui), accompagnata da un cuore. Per molti follower, il messaggio era chiaramente rivolto a una persona speciale, forse proprio all’uomo che è tornata a farle battere il cuore. Parliamo di Andrea Bisciotti, un giovane medico ortopedico di origini toscane. Sebbene nessuno dei diretti interessati abbia confermato la relazione, il fatto che il medico segua Chiara su Instagram e che lei abbia ricambiato il follow ha alimentato ulteriormente i rumors.

Andrea ha 31 anni, nato a Pontremoli in provincia di Massa-Carrara. Laureato all’Università di Parma, attualmente lavora presso l’Humanitas di Milano. La notizia del presunto flirt tra Chiara Ferragni e Andrea Bisciotti ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan dell’influencer. Se da un lato c’è chi si è mostrato felice per la showgirl, augurandole di ritrovare la serenità dopo la fine del matrimonio con Fedez, dall’altro c’è chi ha espresso perplessità e scetticismo.

Alcuni follower hanno criticato Chiara per aver già voltato pagina così in fretta, mentre altri hanno sottolineato la differenza d’età tra i due (Chiara ha 36 anni, Andrea 31). Tuttavia, la maggior parte dei fan si è detta curiosa di saperne di più sulla nuova presunta coppia e ha invitato l’influencer a confermare o smentire direttamente le voci.

