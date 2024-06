Nonostante le parole di pace, tra Chiara Ferragni e Fedez il sereno sembra lontano. La coppia, tuttavia, sembra più compatta che mai quando si tratta di proteggere i figli, finiti nel tritacarne mediatico e presi di mira sui social, finiti dentro ad una pagina instagram a dir poco inquietante. In questi giorni critiche sono cadute sui genitori, soprattutto su Fedez dopo il caso sollevato dalla trasmissione Far West nella quale si è parlato del pestaggio di Iovino.

Nell’inchiesta di FarWest si parla anche delle attività di beneficenza del rapper. Due gli episodi contestati: nel 2016 l’Italia centrale è scossa da un tremendo terremoto che distrugge la cittadina di Amatrice. Fedez e gli artisti di Newtopia annunciano la devoluzione del 100% dei guadagni dai singoli “Vorrei ma non posto” e “Andiamo a comandare” alle vittime.





Ferragnez, spunta una pagina non autorizzata sui figli

Un caso destinato a far parlare. Come quello della pagina memoriale per Vittoria e Leone creata da alcuni ignoti. Cosa è successo? Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di non pubblicare più foto con i loro figli, ma la bramosia del web non ha avuto troppi riguardi di questa decisione, così sono spuntate delle pagine diventati memoriali dei due bimbi: Leone e Vittoria.

I commenti sono per lo più negativi: “Memorial? Ma stiamo scherzando? Leone ha solo 6 anni”. “Chiudete sta porcata di profilo per favore, i figli non sono vostri, voi probabilmente siete dei malati mentali e avete postato roba di altri…curatevi”. E ancora: “Questa vostra ossessione verso dei bambini molto piccoli che nemmeno conoscete è disturbante. Ma menomale che i genitori non li postano più”.

“Ma anzi, il fatto che ci siano persone così fissate con dei bambini che nemmeno fanno parte del proprio tessuto familiare avrebbero dovuto far venire il vomito DA PRIMA e in primis ai propri genitori, ma come si suol dire “pecunia non olet”. “Fatevi spavento. Siamo alla frutta. Ma nessuno si domanda che gente malata ci possa essere dietro a queste pagine??”.