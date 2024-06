Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposeranno il prossimo 6 luglio in una cerimonia intima alla presenza delle famiglie e pochi invitati. Tuttavia, oggi, mercoledì 26 giugno, è un giorno molto importante per la coppia, che festeggerà con i loro amici più cari durante un mega party organizzato dal famoso wedding planner Enzo Miccio, nel cuore di Milano. La location esatta resta un segreto, ma si prevede un evento grandioso con un migliaio invitati, tra cui numerosi vip.

Durante il pre party di nozze, si celebrerà anche il 60esimo compleanno di Giovanni Terzi. Per l’occasione, sia lui che Simona Ventura hanno condiviso sui social media dolci parole per esprimere il loro amore e la gioia per il doppio evento. Simona Ventura ha pubblicato un tenero video su Instagram con la dedica: “Oggi è il primo dei 10 giorni che ricorderemo, ameremo e proteggeremo per tutta la nostra vita. Uniremo per sempre i nostri percorsi, i nostri progetti, le nostre affinità elettive. L’abbiamo scelta insieme perché oggi è anche il tuo compleanno! Sei vita, amore, guida, protezione, energia. Ti amo infinitamente”.

Simona Ventura e Giovanni Terzi prima del matrimonio: “Non lo dimenticheremo mai”

Giovanni Terzi non ha tardato a rispondere con un commento altrettanto emozionante sotto al post della sua futura moglie: “Amore mio, sai sempre stupirmi dal primo momento in cui apri gli occhi alla sera in cui andiamo a coricarci. Sei l’essenza della mia vita e con il cuore in gola dall’emozione ti dico Ti amo da sempre e per sempre”.

Anche Giovanni Terzi ha condiviso un post in occasione del suo compleanno, riflettendo sulla sua vita e la loro imminente unione: “Ed oggi sono sessant’anni! Sì proprio oggi che con Simona abbiamo deciso di iniziare a festeggiare la nostra unione in matrimonio. Sessant’anni iniziano ad essere un bel traguardo soprattutto guardandomi indietro e vedendo quanti avvenimenti sono capitati nella mia vita. Avvenimenti che mi hanno sicuramente cambiato, trasformato e reso (nel bene e nel male) la persona che sono oggi. Se c’è una frase che mi rappresenta e che mi è costantemente di monito è quella di George Bernard Shaw: ‘La vita non è trovare se stessi. La vita è creare se stessi’. Buona Vita a tutti”.

La festa di oggi è solo l’inizio di una serie di celebrazioni che culmineranno nel matrimonio del 6 luglio. Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno dimostrato di essere una coppia solida e innamorata, pronta a condividere il resto della loro vita insieme. La festa di compleanno e il pre party di nozze promettono di essere un evento memorabile, pieno di affetto, amicizia e gioia.