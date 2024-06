Simona Ventura, il gran giorno del matrimonio con Giovanni Terzi ora è vicinissimo ma nel frattempo è arrivata anche una brutta notizia. La conduttrice e il giornalista si sposeranno il prossimo 6 luglio. Stanno insieme dal 2018 e per entrambi non sarà la prima volta all’altare. Per lei questo è il secondo matrimonio dopo quello con Stefano Bettarini da cui ha avuto due figli, Niccolò e Giacomo.

Lui, invece, si è già sposato con Paola, di cui non si hanno molte notizie e dalla quale ha avuto Ludovico, poi con Silvia Fondrieschi dalla quale ha avuto Giulio Antonio. La proposta di nozze a Simona Ventura è arrivata in pubblico, durante una memorabile puntata di Ballando con le Stelle, e come detto tra pochi giorni arriverà il Sì.

Simona Ventura, brutta notizia a pochi giorni dal matrimonio

Sappiamo già la location, ossia il Grand Hotel di Rimini. Al rito civile del 6 luglio sono previsti pochi invitati, solo gli intimi, ma il 26 giugno prossimo, alla festa pre-matrimonio che si svolgerà a Milano, parteciperanno almeno 1000 ospiti. Massimo riserbo sull’abito da sposa, ma “Siccome siamo donne di spettacolo voglio essere spettacolare. Avremo diversi look, Enzo Miccio sta curando il tutto. Non voglio essere sobria. Non è da me”, ha spiegato Simona Ventura a È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici.

Per quanto riguarda i testimoni, Giovanni Terzi avrà al suo fianco il suo migliore amico Marco Di Terlizzi, che con il professor Alessandro Frigiola è a capo della fondazione Bambini cardiopatici nel mondo, mentre Simona Ventura aveva scelto l’amica e collega Paola Perego. Che però, ecco la brutta notizia a ridosso delle nozze, non ci potrà essere.

Nei giorni scorsi il marito di Paola Perego, Lucio Presta, ha avuto un terribile incidente mentre guidava il trattore. È stato immediatamente ricoverato e sottoposto a intervento chirurgico. Salvo per miracolo, ma con le costole fratturate ogni movimento è una fatica e il percorso di guarigione sarà lungo. Può però contare sul sostegno della moglie, che gli è accanto in questo momento delicato, ma come detto non potrà essere alla festa e alle nozze della sua amica.