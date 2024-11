Stefano De Martino, continua l’ascesa al successo. Non solo con Affari tuoi, il programma di Amadeus che con lui vola ogni sera per gli ascolti record. È notizia di oggi quella di un nuovo programma. In base alle indiscrezioni raccolte dal quotidiano La Repubblica, il conduttore e Antonella Clerici saranno alla guida di un nuovo show il 23 dicembre prossimo su Rai 1.

Dovrebbe essere un programma evento in cui si spazierà tra tradizione, musica, spettacolo e cultura. Ideato per celebrare l’Anno Santo 2025 a Roma, vedrà anche la partecipazione del cantante Gianni Morandi e di Alberto Angela, che affiancheranno quindi Stefano De Martino e la regina di È sempre mezzogiorno e The Voice Kids.

Stefano De Martino con lei, tutti impazziti per la foto

Ma tornando al re di Affari tuoi, vista la grande visibilità era prevedibile che la curiosità per la sua vita sentimentale diventasse ancora più accesa. Da parte sua, però, solo bocca cucita nonostante le continue domande sulla sua ex moglie, Belen Rodriguez, sul presunto flirt con Alessia Marcuzzi e sulla sua vita da single.

C’è chi dice che Stefano De Martino sia diventato molto bravo a tenere le sue relazioni lontane dai riflettori e pochi in realtà credono che sia davvero single. Tanto più dopo il selfie apparso su Instagram e rilanciato dal settimanale Gente che parla di “Strana coppia”.

Nella foto Stefano De Martino è con Amelia Villano, la ex concorrente di Tale e Quale Show ma conosciuta anche come sosia di Belen Rodriguez. In effetti la somiglianza è incredibile… I due si sono trovati seduti vicini a un evento a Roma e, probabilmente, non hanno resistito a scattarsi una foto insieme, che però è subito diventata virale e scatenato fan e esperti di cronaca rosa.