“Ragazzi, guardate chi c’è!”. In poche ore è diventato virale su TikTok il video di un utente che, passeggiando tra la folla delle festività natalizie, ha fatto un incontro davvero particolare. Davanti a lui è apparso Pier Silvio Berlusconi insieme alla compagna, la conduttrice televisiva Silvia Toffanin, e i figli della coppia: Lorenzo Mattia, di 14 anni, e Sofia Valentina, di 9. Le immagini, che mostrano una famiglia normale intenta a godersi le strade illuminate e addobbate per il Natale, hanno catturato l’attenzione del popolo dei social, raccogliendo tantissimi commenti.

Il protagonista del video non ha perso l’occasione e ha sfoderato il cellulare per avvicinarsi all’amministratore delegato del Gruppo Mediaset, riuscendo a scambiare con lui qualche parola. Silvia Toffanin, nel frattempo, è rimasta più defilata e in disparte, osservando la scena con un’espressione curiosa e divertita. Pier Silvio non si è sottratto al calore del fan, che parlava con un evidente accento napoletano, e ha accettato di mandare un messaggio via social ai suoi amici.

Leggi anche: “Un’altra G in famiglia”. Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello genitori bis: il nome della secondogenita





“Sì, ma non si fa così”. Pier Silvio Berlusconi ‘braccato’ in mezzo alla strada da un uomo: Toffanin senza parole

L’icontro è avvenuto nei giorni scorsi per le vie di Montecarlo. “Ragazzi, qui c’è Pier Silvio Berlusconi, il figlio del grande Silvio Berlusconi. Vuoi dire qualcosa?”, ha chiesto l’uomo, che si è poi rivelato essere il titolare di una boutique. Con un sorriso, Pier Silvio ha risposto: “Buon 2025 a te e a tutti i napoletani, una città meravigliosa”.

Ma il fan non si è accontentato e, con audacia, ha chiesto a Berlusconi di nominare il proprio negozio. “Eh, ma adesso è pubblicità…”, ha risposto scherzosamente l’imprenditore, prima di cedere: “Come si chiama?”. Dopo aver ascoltato il nome della boutique, Pier Silvio ha ripetuto: “L’ho detto, eh”, con tono complice e ironico. La scena si è conclusa con il fan che ha elogiato Berlusconi, definendolo “un grande, come il papà, il numero uno”, e con un caloroso saluto: “Auguri e viva Napoli!”.

Il video ha fatto impazzire i social, raccogliendo consensi per la disponibilità e l’umiltà mostrate da Pier Silvio nel concedersi al pubblico. Tra i commenti, si legge: “Umile, sereno, garbato”. Allo stesso tempo, molti hanno notato lo sguardo tra il perplesso e il divertito di Silvia Toffanin, che osservava la scena senza capire fino in fondo cosa stesse accadendo. Anche per lei, però, non sono mancati i complimenti: “Bellissima coppia, elegante e semplice. Bella Silvia Toffanin!”.