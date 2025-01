Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori. Dopo 9 lunghi mesi di attesa, la gravidanza di lei è giunta al termine e ora sono al settimo cielo. Proprio i neo mamma e papà hanno pubblicato la prima foto assieme al figlio appena nato, che hanno chiamato Kian. E ora si è scoperto il significato di questo nome decisamente particolare.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno accolto con entusiasmo l’arrivo del figlio Kian. Si diceva che lei avrebbe aspettato qualche giorno per rendere pubblica la lieta notizia e invece nel primo pomeriggio del 16 gennaio 2025 ecco il tanto atteso annuncio. Nessuna informazione circa il parto né la data precisa, solo il nome scelto per il piccolo – si sapeva solo che sarebbe stato un maschietto – e un cuore celeste.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, perché il figlio si chiama Kian

Nella didascalia di accompagnamento alla fotoc ol figlio Kian in braccio è stato semplicemente scritto: “Kian Salemi Pretelli“, quindi è stato scelto il doppio cognome. Il sito Leggo ha spiegato le ragioni che hanno indotto la coppia a scegliere questo nome originale, che richiama le origini dell’influencer ed ex gieffina.

Kian ha un nome dalle origini iraniane, proprio come Giulia, e il significato dello stesso è importante. In persiano significa ‘re’ e quindi normalmente viene assegnato questo nome ai figli maschi per dare un simbolo di ricchezza, potere e nobiltà.

Erano rimasti in silenzio sui social per lungo tempo, ma ora sono tornati alla ribalta dando direttamente il grande annuncio. Non è da escludere che nelle prossime ore o prossimi giorni possano poi fornire altre informazioni sul parto.