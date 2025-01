Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli finalmente genitori: ora c’è l’annuncio ufficiale. Dopo giorni di attesa e anche preoccupazione tra i fan per il silenzio della coppia, ecco la prima foto a 3. E il nome del bimbo. Nelle scorse ore si era diffusa la notizia del parto già avvenuto ma anche del desiderio dei Prelemi di prendersi un momento tutto per loro.

La nascita del primo figlio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli era infatti prevista in questi giorni ma come detto il silenzio di entrambi aveva generato una curiosità incredibile. E cosa secondo le segnalazioni arrivate a Deianira Marzano e le indiscrezioni riportate dalla pagina VeryInutilPeople è uscita la soffiata del parto.

Giulia Salemi mamma: il nome del piccolo

Si diceva che Giulia Salemi avrebbe aspettato qualche giorno per rendere pubblica la lieta notizia e invece nel primo pomeriggio del 16 gennaio 2025 è arrivato il tanto atteso annuncio. Con un post condiviso anche dal neo papà (bis, perché in precedenza ha avuto un figlio da Ariadna Romero, ndr)

Nessuna informazione circa il parto né la data precisa, solo il nome scelto per il piccolo – si sapeva solo che sarebbe stato un maschietto – e un cuore celeste. “Kian Salemi Pretelli”. Doppio cognome dunque.

La prima foto con il neonato è uno spettacolo: i neo mamma e papà, vestiti coordinati con un pigiama nero, posano abbracciati al piccolo Kian, che invece indossa una tutina bianca candida per il primo scatto social della sua vita. Pochi minuti e lo spazio per like e commenti è esploso: oltre 150mila cuori e un’infinità di messaggi di auguri e di cuori, anche da tanti amici vip, nel giro di pochi minuti.