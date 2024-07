Al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Belen è scoppiata a piangere per la forte emozione provata. Ma subito in tanti si sono accorti che al suo fianco non fosse presente il suo nuovo fidanzato, ovvero Angelo Edoardo Galvano. E ora si sta iniziando ad immaginare il reale motivo per il quale non avrebbe presenziato agli attesissimi fiori di arancio.

Il matrimonio della sorella Cecilia Rodriguez è stato un successone, Belen si è divertita tantissimo ma ha fatto in modo che non rubasse in alcun modo la scena alla minore nel giorno più importante della sua vita. L’assenza del fidanzato della showgirl e conduttrice ha fatto senz’altro parecchio rumore, ma ora i vari siti stanno cercando di comprendere tutto.

Matrimonio Cecilia Rodriguez, Belen senza il fidanzato: il motivo

Sono state diverse le ipotesi emerse sulla mancata presenza al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser della dolce metà di Belen. Il fidanzato di quest’ultima non si è visto, quindi la sua assenza è stata ufficiale. Si è vociferato della possibilità che la storia d’amore possa essere già finita, anche se non ci sono indizi in tal senso. Belen ha preferito finora percorrere la strada del silenzio, infatti su Instagram non ha pubblicato nulla.

Come scritto dal sito Fanpage, in alternativa il fidanzato Angelo Edoardo potrebbe semplicemente aver disertato le nozze di Cecilia per impegni che aveva già preso e che non poteva rinviare. O potrebbe aver avuto qualche problema personale che lo ha costretto a prendere questa decisione. Certezze non ce ne sono, quindi bisognerà attendere qualche chiarimento dalla presentatrice.

Galvano ha 34 anni e lavora come ingegnere nel settore dell’energia. Avrebbe subito conquistato la famiglia di Belen, compresa la suocera, ma alle nozze di Cecilia per qualche ragione non c’è stato.