Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, festeggiamenti infiniti per il matrimonio. Super matrimonio, anticipato da una cena in giardino e seguito da un pool party. La coppia, insieme da 7 anni e che si è innamorata al GF Vip, si è sposata domenica 30 giugno in Toscana, nella villa Medicea La Fernanda. La festa, si diceva, è iniziata già sabato 29 con una cena intima all’aperto a cui hanno partecipato gli amici più stretti e le famiglie degli sposi.

Poi la cerimonia che abbiamo raccontato in ogni dettaglio (dalle assenze più rumorosa all’abito più criticato passando per i discorsi degli sposi e la performance canora di Belen Rodriguez e Tony Effe), e il giorno successivo ancora brindisi e voglia di festeggiare insieme. Nel dettaglio, un pool brunch in compagnia di tutti gli ospiti che hanno approfittato per vestirsi tutti total white.

Cecilia e Ignazio, assenza celebre alla festa dopo il matrimonio

“Siamo marito e moglie. Grazie a tutti questo grande amore”, dice la bellissima Cecilia Rodriguez nel video che ha condiviso Ignazio Moser nelle sue Instagram stories direttamente dalla festa in piscina, un pool party stile hippie con tanta musica e divertimento.

Chiamante i due sfoggiavano ancora un look total white per l’aperitivo sul prato, proprio come molti invitati. Ignazio Moser un bermuda di lino mentre Cecilia un crop top con schiena scoperta e scollo all’americana. Nelle Storie tante riprese dell’evento.

Si vedono gli ospiti ballare e brindare agli sposi ed è possibile scorgere la presenza di Giulia De Lellis, Nicola Testi, Marvin Vettori e Nicola Ventola. E Belen? Neanche l’ombra a quanto pare. Che abbia ‘dato buca’ per raggiungere il nuovo fidanzato che non ha partecipato alle nozze? Forse presto ne sapremo di più ma sicuramente un bello smacco alla sorella…