“Ecco perché hanno litigato”. Meghan Markle e Victoria Beckham, da amiche del cuore a nemiche giurate: cosa è successo nel frattempo? Nessuno l’ha mai saputo, fino ad ora. Il motivo? È uscito un libro che parla proprio di questo e rivela, finalmente, cosa è successo tra le due bellissime vip vicine alla corona inglese. Qualcuno infatti ricorderà che David e Victoria Beckham erano amici come non mai con Harry e Meghan.

>> “Decisione estrema”. Harry e Meghan, così la loro vita può cambiare di colpo: “È lui il problema”

Feste, cene, stavano spesso insieme i quattro, fino ad un momento preciso: quando sono diventati nemici. La loro intimità è terminata drasticamente e ora, che si sfidano soltanto a colpi di streaming, sembra che ad aver avuto la meglio siano l’ex Space Girl con l’ex calciatore della nazionale inglese. La loro docu-serie ha stracciato pesantemente quella sui duchi si Sussex e su questo almeno, hanno vinto loro.





“Ecco perché hanno litigato”. Meghan e Victoria, la verità

Per chi non lo sapesse infatti, la serie di David e Victoria Beckham ha ottenuto più di tre 20 volte il numero di spettatori di quella di Harry e Meghan. Da quello che riporta il Daily Mail, tra luglio e dicembre 2023, la serie dedicata ai Beckham ha attirato 44 milioni di spettatori, mentre quella dei Sussex solo 2 milioni. E focalizzandoci sempre sui numeri, nel 2023, la docu-serie di Harry e Meghan ha totalizzato 12,6 milioni di visualizzazioni, una cifra di tutto rispetto.

Peccato che quella dei coniugi Beckham ne abbia registrato 208,5, di streaming solo nei primi due mesi di messa in onda. Ma quello che brucia più di tutto, non è tanto l’essere stato surclassati, ma l’esserlo stati da una coppia che fino a qualche anno prima era una delle più intime. Non solo, da quando Meghan Markle ha rotto tutti i rapporti con la famiglia di Victoria Beckham, nel vicino 2023, le due è come se si fossero giurate vendetta e una guerra celata.

Ma cosa è successo e perché , nel caso, ci sarebbe tutta questa antipatia adesso? Il fatto risale nei giorni di fuoco della famiglia reale inglese, quando Harry e Meghan hanno deciso di andarsene. È in questo periodo che la Markle ha accusato pesantemente gli ex amici di vendere le loro storie alla stampa. Un fatto mai confermato ma che ha fatto rompere ogni rapporto.

Leggi anche: Kate Middleton torna in pubblico e arriva il gesto della cognata Meghan Markle