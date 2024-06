Mesi dopo l’annuncio del cancro, Kate Middleton è tornata a farsi vedere in pubblico durante il Trooping the Colour, assieme agli altri componenti della famiglia reale. Ma è stato il gesto di Meghan Markle ad aver scatenato polemiche nelle ultime ore, infatti la moglie di Harry avrebbe avuto un comportamento che i sudditi non avrebbero gradito per nulla.

A riportare la notizia che coinvolge Kate Middleton e Meghan Markle è stato l’Express, che ha nominato pure una persona molto vicina alla duchessa di Sussex e a suo marito Harry. Proprio mentre la principessa del Galles era intenta a mostrarsi al mondo dopo la rivelazione della brutta malattia, si sarebbe verificato qualcosa che non è stato apprezzato.

Leggi anche: “Guardate gli orecchini, perché proprio quelli”. Kate Middleton, il significato dei suoi gioielli





Kate Middleton tornata dopo il cancro: il gesto di Meghan Markle

Mentre Kate Middleton provava a rassicurare i sudditi, Meghan Markle anche se non direttamente ha avuto un atteggiamento inaspettato. Anche se non direttamente coinvolta, l’amico di lei e di Harry Nacho Figueras, che è un giocatore di polo originario dell’Argentina, si è reso protagonista di un gesto che per molti è stato interpretato come un modo di oscurare la principessa del Galles.

L’amico di Meghan e Harry ha postato su Instagram la marmellata di lamponi della Markle, che fa riferimento alla sua azienda American Riviera Orchard. Proprio mentre avveniva il ritorno pubblico di Kate, ci sarebbe stata la sponsorizzazione di questo prodotto. Poi è stato mostrato anche il cane Nina Iggy del giocatore di polo, con un barattolo contenente i dolcetti, che presentava l’etichetta di Meghan.

Quindi Meghan Markle è stata accusata dai tabloid del Regno Unito di aver tentato di rubare la scena a Kate. Chissà se la duchessa di Sussex replicherà a questo attacco.