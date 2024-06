È passato qualche giorno ma la prima uscita pubblica di Kate Middleton è stata così eccezionale che ancora se ne parla. Soprattutto per alcuni dettagli di look. La principessa ha scelto di partecipare al Trooping The Colour, l’evento più importante e atteso dell’anno per la Corona. Sorridente,, dimagrita ma sempre bella ed elegante, la moglie dell’erede al trono avrebbe anche lanciato dei messaggi attraverso gli abiti e i gioielli indossati alla cerimonia dello scorso 15 giugno.

A conti fatti, era assente dalla scena da sei mesi: l’ultima apparizione a un evento pubblico risale al Natale 2023. A metà gennaio è arrivata la notizia dell’operazione all’addome e il 22 marzo il discorso con cui Kate Middleton ha rivelato di avere un cancro. E dopo una marea di voci e indiscrezioni sulla sua salute, rieccola finalmente alla King’s Birthday Parade in total white.

Kate Middelton torna in pubblico, il significato dei gioielli

Come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sopra, per il suo ritorno Kate Middelton ha indossato un abito bianco con bordi neri di Jenny Packham e scarpe sempre bianche di Jimmy Choo. Una scelta con un preciso significato, proprio come quella relativa ai gioielli. Come scrive People, la principessa ha sfoggiato la Irish Guards Regimental Brooch, la spilla tributo al reggimento di cui è colonnello onorario, ma a colpire di più sono stati gli orecchini.

Sono gli orecchini Cavolfiore Pearl Studs di Cassandra Goad, valgono 5.620 sterline e Kate Middleton li ha già indossati al battesimo del figlio Louis, nel 2018 e alla cerimonia di chiusura di Wimbledon 2023. Non solo. Ha scelto le perle anche per la foto social pubblicata il giorno precedente, quella per annunciare la sua presenza al Trooping The Colour. Nel dettaglio, i “Baroque Pearl Earrings Drop” di Annoushka che, sottolinea il magazine “Hello!”, ha già mostrato in più di 70 eventi pubblici dal 2012.

Ma eccoci al punto: perché la scelta delle perle. Anche questa, come il bianco, non sarebbe causale secondo i gioiellieri Marahlago. “Il processo di formazione unico delle perle, in cui un corpo estraneo dentro una conchiglia si trasforma in una bella gemma, è visto come simbolo di metamorfosi di qualcosa di negativo in qualcosa di positivo. Ecco perché le perle sono associate alla buona sorte”, ma anche, come sostiene “Pearl Source”, fonte citata da “Hello!”, alla “lealtà, alla generosità, all’integrità e alla purezza”.