“Perché abbiamo divorziato”. Paolo Bonolis vuota il sacco su Sonia Bruganelli: cosa è successo davvero. Il famoso conduttore si è concesso ad una lunga intervista nel podcast di Gianluca Gazzoli “Passa dal BSMT”. Qui l’uomo si è raccontato passando per i punti più importanti della sua vita e della sua carriera, finendo anche a parlare del privatissimo (fino a un certo punto, Ndr) divorzio con Sonia Bruganelli.

Proprio quest’ultima, in una recente intervista a Verissimo aveva dichiarato su Paolo: “Sto bene. Sta andando tutto benissimo, come sempre. Credo sia normale che continuiamo a condividere del tempo insieme. Il concetto di separazione a volte viene considerato in una maniera eccessivamente chiusa. Siamo amicissimi, confidenti. Se ci rinnamoreremo? Può darsi, non lo posso sapere. Paolo è l’amore più grande della mia vita insieme ai miei figli. Come ci si separa da un’anima?”.





E ancora Sonia Bruganelli: “Non sto cambiando idea, ma è impossibile separarsi davvero. Ci sono tante coppie che si separano ma rimangono unite”. L’uomo a questo punto dice sulla faccenda: “Il divorzio non è figlio del lavoro, è figlio di altre cose, di cambiamenti interiori delle persone che vanno rispettati. Così come una persona ha delle cose che ti può dare e tu le accogli, quando non te le può dare più o non te le vuole dare più perché devi pretenderle?”

Ogni cosa è fatta di luce e ombra: se guardi la luce la cosa passa, se guardi l’ombra ti immalinconisci. La realtà la gestisci per quello che è: ti godi ciò che è stato e accetti ciò che è diventato. Funziona così. Preferisco che una cosa finisca invece che diventi bugiarda”. Le dichiarazioni di Bonolis arrivano dopo il presunto flirt di Sonia Bruganelli con ballerino Angelo Madonia di Ballando con le Stelle. I due sono visti spesso insieme, anche alla festa di fine produzione dell’Isola dei Famosi.

Chissà, qualora le voci venissero confermate dai due, come prenderà la cosa Paolo Bonolis. Chissà se è ancora innamorato come dicono in tanti della sua ex moglie. Nel frattempo noi non possiamo far altro che osservare.

