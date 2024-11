Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo presto genitori. Prestissimo forse, anche la sorella di lei, Rebecca Jewel Manenti, ha raggiunto la coppia a New York, dove nascerà il piccolo. Poco più di una settimana fa anche la madre del cantante era partita alla volta della Grande Mela per stare vicino al cantante e alla sua compagna, in attesa dell’arrivo del loro primogenito.

Le due figlie di Heather Parisi hanno un bellissimo rapporto, testimoniato anche dalle parole di Jacqueline scritte a corredo della foto con Rebecca: “Zia fa parte del gruppo”. Il suo arrivo potrebbe essere il segno che il parto sia imminente. Nessuna traccia, ancora, della nonna materna, che non ha mai commentato pubblicamente la gravidanza di Jacqueline. Un regalo per il piccolo “E” però è già arrivato e da parte del famoso papà.

Ultimo, il regalo per il figlio in arrivo e finalmente il nome

Solo ieri Utimo aveva condiviso sui social un breve estratto di quello che probabilmente sarà il video ufficiale del brano. “La parte migliore di me”, questo il titolo del brano. “A mezzanotte uscirà ovunque. È qualcosa di davvero importante. Trattatela bene”.

E ancora, lasciando intendere che il parto sia imminente: “Quando tra poco arriverai in questa gabbia di matti chiamata mondo, voglio che ci sia già questa canzone per te e che tu sappia per sempre che solo dentro una canzone sono in grado di lasciarti la parte migliore di me”.

Come promesso, il brano è uscito. Pubblicato sotto etichetta indipendente Ultimo Records e distribuito da Believe, contiene pensieri dell’artista che prova a immaginare, ancor prima di aver tra le braccia Enea, i tratti del piccolo, oltre ad interrogarsi su che cosa gli riserverà la vita che dovrà affrontare. Sì, è confermato: si chiamerà Enea, proprio come spoilerato da Antonello Venditti a Domenica In. “Per Enea” è infatti la didascalia lasciata da Ultimo al nuovo post.