Sono settimane che si parla di crisi nera tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Non è la prima volta, ma dopo l’ultimissima questa storia d’amore sembra essere arrivata al capolinea. I due si sono conosciuti quando avevano rispettivamente 18 e 16 anni e dopo anni insieme prima sono diventati genitori e poi sono convolati a nozze, nel 2014. Sei anni dopo, dunque nel 2020 la prima frattura, profonda, che li aveva portati a separarsi.

Erano stati i diretti interessati a rivelarlo. In diverse interviste il ballerino, coreografo ex Amici e la ballerina avevamo ammesso di essersi allontanati definitivamente, più di quattro anni fa, a causa di una profonda crisi di coppia generata per svariati motivi, primo tra tutti la sbandata di lei per il giovane allievo della scuola di Amici, Valentin.

“Raimondo Todaro e Francesca Tocca, ora è proprio finita”

E così nel 2020, dopo ben 13 anni insieme, Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono detti addio. Un anno dopo, però, per la gioia della piccola Jasmine e dei fan della coppia c’è stato un riavvicinamento. Ma adesso ci risiamo. Non hanno ancora commentato le tante voci, ma il nuovo gesto di lei sembrerebbe concretizzare il sospetto della rottura.

L’amore dei due sembrerebbe essere di nuovo di fronte a un importante banco di prova. Il gossip li dà in rotta da giorni ormai e quanto accaduto nel giorno del compleanno di Raimondo Todaro sarebbe la prova provata dell’addio: zero messaggi di auguri o foto da parte di Francesca Tocca.

Il danzatore ha ricondiviso tra le sue Storie Instagram gli auguri di tanti suoi allievi e amici vip come Stefano Oradei ma di Francesca Tocca non c’è traccia. E anche sullo stesso profilo social della ballerina non c’è alcun riferimento al giorno speciale del padre di sua figlia Jasmine. Insomma, né foto né video né auguri: silenzio tombale per il 38esimo compleanno del marito.