Lo scorso 10 gennaio, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno dato il benvenuto al loro primo figlio. L’annuncio della nascita di Kian Salemi Pretelli è stato condiviso qualche giorno dopo, tramite un dolce scatto di famiglia sul profilo Instagram della conduttrice e influencer. Kian è venuto alla luce il 10 gennaio alle 10:55, ma i due genitori hanno scelto di rendere pubblica la notizia solo sei giorni più tardi, per prendersi un po’ di tempo da vivere in intimità.

“Il 10 gennaio alle ore 10.55 è nato Kian Salemi Pretelli. Mamma e papà si sono presi un po’ di tempo per godersi il momento e rimettersi. Grazie a tutti per l’amore che ci state regalando”, ha scritto Giulia su X, accompagnando il post con una foto che la ritraeva insieme al compagno e al piccolo Kian. Inizialmente, Giulia non aveva svelato il nome scelto per il bambino, lasciando così i suoi follower in attesa.

Giulia Salemi pubblica il primo video con il figlio Kian

Nei giorni precedenti, aveva chiesto più volte consiglio ai suoi fan, mostrando una lunga lista di nomi che stava considerando. Il nome Kian, che in persiano significa “Re”, è stato scelto anche per le radici iraniane dell’influencer. Negli ultimi giorni, Giulia era scomparsa dai social, ma questa mattina ha deciso di spiegare i motivi di questa scelta, rivelando di essere completamente immersa in questa nuova e importante fase della sua vita.

“Io sono immersa nella ma bolla magica, è un momento di cambiamento e transizione della mia vita e mi sto godendo ogni secondo al massimo, dando priorità alla vita vera. Ma presto tornerò con tanti nuovi progetti, perché essere mamma non vuol dire annullare il nostro essere donna e i nostri sogni. Vi abbracciamo tutti, grazie per l’amore che ci dimostrate sempre”, ha detto l’influencer in un video che la mostra seduta sul divano di casa con il piccolo Kian in braccio.

Vederla e saperla così serena è la cosa più bella per me 🥹 tu e pier godetevi questo momento così magico, noi saremo sempre qui 🥹💙 pic.twitter.com/mzzvwhCtdv — Chiara (@_itschiaram) January 19, 2025

“Praticamente questa è la nostra colonna sonora tutto il giorno, tra canzoncine e rumori bianchi, mi fa troppo strano. – ha aggiunto – Comunque come vedete sono immersa nella mia bolla quindi sono molto assente, sono onesta, non vi sto leggendo, ma perché sono proprio assorbita, è il momento più importante e più bello della mia vita, quindi sono proprio off. Però volevo farvi un saluto e ringraziare tutti quanti, il piccolo Kian dorme. Il piccolo Prince è nero, pian pianino ce la faremo”. Il post, pubblicato anche su X da diversi account, è stato sommerso di commenti di auguri alla neomamma.