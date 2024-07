Brutta notizia su Eros Ramazzotti. Nonostante da parte sua ci sia totale silenzio sulla vita privata, a quanto pare sarebbe successo qualcosa di negativo che certamente sta condizionando il suo umore. Un’estate difficile quella che starebbe vivendo il cantante, che deve fare i conti con una situazione mutata con la sua fidanzata. Anche perché entrambi avrebbero già fatto un gesto chiarissimo.

Eros Ramazzotti è stato coinvolto nelle ultime ore da un’informazione inaspettata sulla sua vita privata, che riguarda la sua giovane e bella fidanzata. Qualcosa sarebbe successo all’improvviso e il settimanale Chi è stato il primo a diffondere questa notizia che cambierebbe tutto. Andiamo a vedere insieme cosa è stato scoperto.

Eros Ramazzotti e la sua vita privata, brutta notizia sulla fidanzata Dalila

Come è noto, da un anno e mezzo Eros Ramazzotti ha dato una svolta alla sua vita privata legandosi sentimentalmente alla fidanzata Dalila Gelsomino, che ha 35 anni. Ma adesso le cose non starebbero andando più bene, a tal punto che nelle Chicche di gossip del settimanale Chi si è ipotizzata un’eventualità veramente molto triste.

Tra Eros e Dalila la parola fine alla loro relazione sarebbe imminente: “Tira aria di tempesta tra il cantante e la sua compagna Dalila Gelsomino. Nonostante i tentativi di ricucire, tra i due (che ormai non si seguono più sui social) ci sarebbe una crisi profonda che dura da tempo”. Quindi, non si seguono più su Instagram e ormai non ci sarebbero i presupposti per continuare la storia d’amore.

Vedremo se Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino diranno qualcosa o se resteranno ancora chiusi nel loro silenzio tombale.