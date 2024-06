Eros Ramazzotti, imprevisto durante il concerto. Qualche tempo fa il settimanale Chi ha svelato che per il cantante romano c’è una nuova fidanzata. Parecchio più giovane di lui, 25 gli anni di differenza, stiamo parlando di Dalila Gelsomino, classe 1989 e compagna di banco dell’attrice Matilde Gioli. Dopo aver conseguito il titolo di laurea in economia e gestione di beni culturali e dello spettacolo la donna lavora oggi nel settore immobiliare.

Secondo gli esperti di gossip Eros e Dalila stanno insieme da ottobre del 2022, ma la notizia è uscita fuori solo diversi mesi dopo. Tra le storie del profilo Instagram del cantante è apparso uno scatto dei due abbracciati insieme. Insomma è tutto vero, Eros Ramazzotti è di nuovo innamorato. E durante il suo Battito Infinito World Tour ne abbiamo avuto una nuova, inattesa, conferma.

Leggi anche: “Ecco chi è”. Eros Ramazzotti, la nuova fidanzata 25 anni più giovane: nome e cosa fa





Il gesto di Eros Ramazzotti per la fidanzata durante il concerto

Durante una delle serate del suo tour Eros Ramazzotti ha voluto rivolgere un gesto alla sua fidanzata. Ma le cose non sono andate come previsto e la stessa fidanzata ha condiviso sui social il video del momento di imbarazzo che ha vissuto con l’artista. Dopo la storia con Michelle Hunziker e la relazione con Marica Pellegrinelli, per il cantante è l’inizio di una nuova vita.

Nel mezzo dell’esibizione Eros Ramazzotti si è girato verso la platea cercando con lo sguardo la fidanzata Dalila Gelsomino. Tuttavia la 35enne era tutta concentrata sul proprio cellulare e non si è accorta che il compagno la stava guardando. Naturalmente il cantante è rimasto interdetto.

Subito dopo Eros ha voluto risolvere l’impasse mostrandosi divertito più che infastidito e urlando alla compagna: “Cac*mi“. A quel punto Dalila, avvertita anche da un’amica che stava riprendendo la scena, si è accorta che il fidanzato ce l’aveva con lei e con un sorriso imbarazzato si è resa conto della figuraccia davanti a tutti.

“Non eravamo pronti”. Eros e Aurora Ramazzotti, terribile lutto in famiglia. Una perdita improvvisa