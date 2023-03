Eros Ramazzotti beccato insieme a lei, 25 anni di differenza. Tanti i pettegolezzi sulle vicende sentimentali del noto cantante italiano che a breve diventerà nonno per la prima volta. L’indiscrezione sulla nuova fiamma si è diffusa nelle ultime ore eppure la relazione sembra aver avuto inizio lo scorso ottobre. Forse qualcuno avrà già capito di chi stiamo parlando.

Eros Ramazzotti insieme alla nuova fidanzata? Indizi che si rincorrono da tempo e tanti gossip a riguardo dopo il flirt tra il cantante e Marica Pellegrinelli. Oggi al fianco del papà di Aurora, prossima a diventare mamma, una giovane donna: a rivelare l’identità ci ha pensato il settimanale Chi che ha diffuso anche lo scatto che lascerebbe pensare che tra i due esista davvero del tenero.

Leggi anche: “Ti sconfiggerò”. Eros Ramazzotti choc, rinvia i concerti: tutti preoccupati per lui





Eros Ramazzotti insieme alla nuova fidanzata? Ecco di chi si tratta

La prima paparazzata risalirebbe al mese di dicembre quando il settimanale è riuscito a ‘rubare’ lo scatto di lui che usciva dalla casa di lei per andare a pranzo in un ristorante. A distanza di mesi e del fitto mistero che ha orbitato intorno allo scatto, ecco che finalmente esce fuori il nome della donna, più giovane di Eros di circa 25 anni: si potrebbe trattare di Dalila Gelsomino, classe 1989 e compagna di banco di Matilde Gioli. La donna lavorerebbe nel dietro le quinte del mondo dello spettacolo, dopo aver conseguito il titolo di laurea in economia e gestione di beni culturali e dello spettacolo alla Cattolica.

Dopo la borsa di studio ottenuta presso la New York University at Albany, Dalila ha posato per un breve periodo come modella per poi riversare le proprie competenze come organizzatrice di eventi. Tanti i video su YouTube in cui la giovane donna rivela anche le sue spiccate doti canore. Secondo quanto si apprende, Dalila ha deciso di trasferirsi a Playa del Carmen, in Messico nel 2016 per lavorare nel settore immobiliare. E stando a quanto emerso dall’articolo di Chi, sembra che i due si siano conosciuti proprio Messico.

La relazione, secondo gli esperti di gossip, potrebbe risalire già allo scorso ottobre. L’ indizio che ha fatto avanzare tale ipotesi sarebbe emerso direttamente sul profilo social del cantante quando in occasione del compleanno del cantante, tra le storie di Instagram è apparso uno scatto dei due intenti ad abbracciarsi. Ma solo una conferma da parte dei diretti interessati potrebbe finalmente chiarire ogni dubbio a riguardo, quindi non resta che attendere.