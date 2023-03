Nei giorni scorsi Eros Ramazzotti è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata. “Tanti auguri amore”, ha scritto Eros a corredo della foto pubblicata in una storia IG che ha confermato la sua nuova relazione. Accanto a lui una misteriosa ragazza bruna immortalata con gli occhi chiusi e di profilo di cui non si conosce, per ora, l’identità.

Scatto che ha ovviamente ha scatenato la curiosità dei fan e dei paparazzi pronti a indagare sull’identità della nuova fidanzata di Eros Ramazzotti. Il cantante quasi sessantenne ha alle spalle due matrimoni. Con Michelle Hunziker, mamma di Aurora, 26 anni, è finita nel 2009. Poi l’amore con Marica Pellegrinelli. La modella è stata al suo fianco dal 2009 al 2019 (le nozze nel 2014) da cui sono nati i figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Nel 2019 l’addio della coppia.

Eros Ramazzotti ha la laringite: “Ti sconfiggerò, bastarda”

Oggi la conferma della nuova relazione tra Eros Ramazzotti e la misteriosa ragazza. Dopo la pubblicazione dello scatto di coppia è stata svelata la sua identità. Giulia Accardi, la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti, è una modella curvy originaria di Marsala, in Sicilia. Nel 2021 ha pubblicato un libro dal titolo “Il potere dell’imperfezione“. Nuovo amore ma qualche problema di salute per il cantante che tra poco diventerà nonna.

La figlia Aurora Ramazzotti, infatti, diventerà mamma tra qualche settimana. In questi giorni il cantante è alle prese con una brutta laringite. “Ti sconfiggerò bastarda laringite”, ha scritto Eros Ramazzotti pubblicando una foto in cui fa l’aerosol. Il cantante si sta curando per riprendere il suo tour in giro per il mondo. “Ci vediamo al Forum martedì”, ha scritto ancora nella sua story Instagram.

Eros Ramazzotti è stato costretto a rinviare i concerti previsti per mercoledì 8 marzo alla Steel Aréna di Kosice, in Slovacchia, e venerdì 10 marzo all’Hallenstadion di Zurigo, in Svizzera, per il “perdurare di uno stato influenzale”. “Sono davvero dispiaciuto di non potervi incontrare amici slovacchi e svizzeri. Non vedevo l’ora di cantare con voi”, aveva scritto in una storia di Instagram.