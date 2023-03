Eros Ramazzotti, spunta la nuova fidanzata: la foto del bacio che il cantante ha pubblicato toglie ogni dubbio. Di una compagnia molto speciale al fianco dell’ex marito di Michelle Hunziker si vociferava, del resto, da tanto. Da Eros, fino a ieri, nessuna parola in proposito; nei suoi pensieri infatti solo il nipotino in arrivo e la figlia Aurora delle quale ha parlato di recente in una lunga intervista. “Lei avrebbe voluto cantare, ma io le ho sempre sconsigliato di farlo: sarebbe sempre stata “la figlia di”.



“E avrebbe avuto i riflettori puntati più di quanto non ne abbia oggi, visto che sui social ha più follower di me. Mi ha sempre ringraziato per questo, ma adesso che ha fatto altro può anche provarci e fare un disco. Se avesse iniziato cantando, con un papà come me avrebbe avuto problemi. Aurora ha in mente di fare tante cose e potrebbe fare anche un album, certo. Io la aiuterò: scrivendo, organizzando, e scegliendo come ho sempre fatto. E canteremo anche insieme”.

Eros Ramazzotti, spunta la nuova fidanzata: il mistero della sua identità



E a proposito della gravidanza, Aurora stessa non ha mai omesso nulla nel corso dei mesi trascorsi in dolce attesa, spesso provando a ironizzare, com’ è accaduto anche di recente: “È successo anche a me tante volte di guardare i social e seguire sporadicamente una gravidanza e domandarmi ‘Ma questa quando caz*o partorisce?’“. Poi ha aggiunto: “Noi siamo abituati a pensare che la gravidanza duri 9 mesi ma ne dura 10”. Il tempo, comunque, è quasi scaduto.



Tornando alla nuova fidanzata di Eros Ramazzotti non è dato sapere chi sia nonostante la foto. L’unico scatto disponibile infatti è di profilo e non è possibile individuare le caratteristiche fisiche della ragazza poiché i due nello scatto si scambiano un tenero e romantico bacio. Eppure qualcuno il nome lo azzarda. Stando ai rumors che si rincorrono in rete, l’identikit della misteriosa donna della fotografia condivisa da Eros, suggerirebbe il nome di Giulia Accardi.



Qualche mese fa i due furono paparazzati insieme dal settimanale Diva e Donna, mostrandosi in atteggiamenti intimi e dolci. Modella curvy, la Accardi è un volto noto dell’ambiente della moda. L’ultima storia prima di questa era stata quella con Marica Pellegrini, con lei ha avuto altri due figli: Raffaela Maria e Gabrio Tullio.