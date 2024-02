Indimenticabile, ma purtroppo in negativo, la data del 22 febbraio 2024 per Eros Ramazzotti ed Aurora Ramazzotti. Padre e figlia sono stati colpiti da un gravissimo lutto, che li ha distrutti emotivamente. Dalle parole riportate sul social network Instagram, si è notato in particolare l’immenso dolore della giovane, che ha ammesso di non riuscire a smettere di piangere.

Una perdita tremenda per Eros Ramazzotti ed Aurora Ramazzotti, un lutto che li ha letteralmente devastati. Anche perché questa morte di una persona a loro molto cara è arrivata praticamente all’improvviso, senza che ci fossero state delle avvisaglie. E i fan sono ovviamente in lacrime per questo addio che lascerà per sempre un vuoto incolmabile nella famiglia della cantante e dell’influencer.

Eros Ramazzotti ed Aurora Ramazzotti colpiti da un grave lutto

Prima di dirvi cosa ha scritto Aurora Ramazzotti, vi riportiamo il drammatico ultimo saluto di Aurora Ramazzotti, scioccata per questo lutto terribile: “Guardo questa foto e non riesco a trattenere le lacrime. Mi sembra quasi di vedere mio figlio tra le tue braccia, sono contenta che tu sia riuscito a conoscerlo, ci mancherai tanto. Fai buon viaggio, non eravamo pronti a salutarti“.

A perdere la vita è stato il papà di Eros e quindi nonno di Aurora, Rodolfo Ramazzotti. Il cantante ha postato una foto del genitore scrivendo semplicemente: “Ciao pà“. Bellissima anche l’immagine della ragazza, che ha mostrato un’istantanea di lei da piccolina col nonno che la teneva in braccio. La morte dell’uomo è avvenuta a Roma nel tardo pomeriggio del 22 febbraio.

Rodolfo Ramazzotti era calabrese e aveva lavorato come operaio. La moglie era Raffaella Molina. Anche Goffredo Cerza, compagno di Aurora, lo ha ricordato: “Ciao Rodolfo, felice che tu sia riuscito a conoscere Cesare, gli racconteremo spesso di te”.