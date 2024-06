Carolyn Smith ha dato un commovente addio al suo cagnolino Scotty con una dedica pubblicata su Instagram: “Per sempre con me. Scotty non uscirà mai dal mio cuore. Mi manca così tanto”. La coreografa ha voluto condividere con i suoi follower un video emozionante degli ultimi momenti di vita del suo amato yorkshire, ricordandolo con grande affetto.

Carolyn ha spiegato che, dopo un intervento chirurgico, Scotty non è riuscito a sopravvivere. In lacrime, ha raccontato: “Non riesco neanche a parlare. Scotty ha dovuto fare l’intervento per il tumore al fegato. L’operazione era andata bene ma sono subentrate delle complicazioni. Lui ha lottato (un po’ come me). Si pensava che potesse farcela, ma ha avuto un arresto cardiaco e non ce l’ha fatta. Scotty purtroppo non c’è più”.

Carolyn Smith, addio al cagnolino Scotty

Il dolore di Carolyn è stato accolto con grande affetto dai suoi follower, che hanno riempito i commenti di messaggi di vicinanza e sostegno. “È un dolore immenso, ti abbraccio forte», «sto piangendo con te, però devi essere forte”, “dolore immenso, un abbraccio grande”, sono solo alcuni dei messaggi lasciati dagli utenti Instagram.

Carolyn Smith combatte dal 2015 contro il tumore al seno. Sin dall’inizio della sua malattia, si è sempre mostrata determinata e forte, affrontando ogni sfida con coraggio. Nonostante il dolore e le difficoltà, non ha mai smesso di lottare, diventando un esempio di resilienza e determinazione per molti.

Con questo addio a Scotty, Carolyn ha dimostrato ancora una volta la sua forza interiore e la sua capacità di affrontare le avversità della vita. La sua storia continua a ispirare e a offrire sostegno a chiunque stia attraversando momenti difficili.