“Sono andati a prenderla”. Noemi Bocchi, qualcuno ha visto e ha parlato. E, ovviamente, c’entra Francesco Totti

Prosegue l’estate da separati di Francesco Totti e Ilary Blasi. La conduttrice è stata prima in Africa all’interno di un resort di lusso per stare lontano dai paparazzi, mentre l’ex marito è rimasto a Roma e si è diviso tra il lavoro e il padel con il suo amico ed ex compagno Vincent Candela. Poi Ilary Blasi è andata a Sabaudia, nella villa che per anni ha condiviso con l’ex capitano della Roma.In questi giorni lei è stata sicuramente molto attiva sui social, pubblicando diverse foto dalle vacanze, a testimonianza del fatto che nonostante tutto non ha perso la voglia di divertirsi e di rilassarsi con i suoi figli.

Secondo quanto ha scritto il Corriere della Sera, sarà adesso Francesco Totti a recarsi nella villa di Sabaudia, dopo che è stata Ilary Blasi ad usufruirne nell’ultimo periodo. Hanno deciso di dividersi la residenza e pare che lui possa restare lì fino a dopo il 15 agosto. Ci saranno le sue figlie e alcuni domestici, mentre Cristian Totti deve necessariamente allenarsi nell’under 18 della Roma e per vedere i suoi genitori dovrà muoversi continuamente.





Noemi Bocchi vacanza a San Felice Circeo: “Portata su uno yacht”

A chi lo ha incontrato Francesco Totti si è mostrato sempre disponibile: autografi, chiacchiere e selfie con i suoi fan e con gli amici di sempre con cui ha trascorso la giornata al mare in totale relax, lontano da Noemi che si trova al Circeo e a Ilary Blasi che invece è tornata a Roma. Nel frattempo è il quotidiano Il Messaggero a lanciare un’altra indiscrezione che riguarda proprio Noemi Bocchi e le sue vacanze estive: la 34enne per la prima volta ha deciso di evitare Costa Smeralda come meta agostana. Quando Francesco Totti si è insediato nella sua villa a Sabaudia, dando il cambio alla ex moglie Ilary Blasi, Noemi si sarebbe trasferita in un residence a San Felice Circeo, poco distante da dove alloggia l’ex Capitano.

Dalla spiaggia del residence in cui alloggia – scrive Il Messaggero – Noemi Bocchi sarebbe stata prelevata da un tender e portata su uno yacht ormeggiato al largo per poi rientrare solo dopo qualche ora. Possibile che anche Francesco Totti fosse sullo stesso yacht e che i due stiano pensando a nuovi metodi da escogitare per depistare i paparazzi costantemente sulle loro tracce? Secondo l’entourage della donna, Noemi Bocchi avrebbe scelto per la prima volta da anni di non fare in Sardegna le sue vacanze proprio per stare vicina all’ex capitano giallorosso. Una scelta che dimostra quanto il legame con l’ex campione della Roma sia importante.

Intanto, per quanto riguarda Ilary Blasi, per la prima volta da settimana la conduttrice ha silenziato i social. Lei che è sempre stata molto attiva documentando sia la vacanza in Africa che il soggiorno a Sabaudia adesso non pubblica più nulla dopo un freddo saluto all’ex marito quando si sono dati il cambio a Sabaudia. Pertanto non si sa dove sia Ilary Blasi in questo momento. Un atteggiamento che va in controtendenza rispetto a quello tenuto fino a oggi. Durante il safari in Africa e i giorni di relax nella storica villa di famiglia, la conduttrice è apparsa più attiva che mai, decisa a mostrarsi sorridente e serena. Ma adesso ha interrotto le comunicazioni.

