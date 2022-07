“Ma è davvero lei?”. Ilary Blasi, prima volta in Italia senza Francesco Totti: beccata proprio lì

Ilary Blasi a Sabaudia senza Francesco Totti. Negli ultimi 20 anni la famosa coppia non ha mai mancato l’appuntamento con il mare del litorale pontino. Ma la recente separazione dei due ha rimescolato le carte. In tanti si stavano chiedendo chi tra la popolare conduttrice e l’ex giocatore della Roma si sarebbe rivisto per primo sulla nota spiaggia. Come molti sanno Ilary ha trascorso gli ultimi giorni in Tanzania in vacanza con i figli.

Da più parti è stato sottolineato che la fuga ha avuto a che fare con l’esplosione del gossip sulla fine della sua storia in Italia. Così Ilary Blasi ha deciso di staccare la spina e allontanarsi dal clamore con Chanel, Isabel e Cristian. Mentre secondo i ben informati un futuro in comune, in tv, aspetta entrambi, esce fuori una voce sul fratto che il Pupone non voleva la separazione: “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio – le sue parole – ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”.





Ilary Blasi è uno schianto: in formissima dopo la separazione

In ogni caso ora per Ilary Blasi è tempo di vacanze e riposo. E ha scelto proprio la splendida villa di Sabaudia per ricaricarsi. Se dal punto di vista sentimentale non è certo un periodo d’oro per lei, di sicuro l’aspetto fisico non ha risentito di contraccolpi. Ilary infatti è in formissima, come dimostrano gli scatti e i selfie condivisi sul suo profilo Instagram.

Indossando un bikini rosso a fascia con fiocco Ilary Blasi fa impazzire i fan. A completare il look da mare occhiali maxi squadrati e un lungo caftano floreale da spiaggia. Ecco poi la grande borsa da mare personalizzata con le sue iniziali. Dopo tanti anni passati con il suo (ex) Francesco tra questa spiaggia e la pineta di Sabaudia c’è chi si chiede se anche il Pupone tornerà presto nella villa cornice per tanti anni della sua vita con Ilary.

Oggi Francesco Totti ha una nuova relazione con Noemi Bocchi, mentre Ilary Blasi a quanto pare è sola. In ogni caso il settimanale Nuovo recentemente ha posto l’accento sullo stato d’animo dell’ex capitano della Roma: “Dopo l’annuncio della clamorosa separazione, la furia di Totti. Ilary, il matrimonio si poteva salvare, ma tu…” scrive in copertina il magazine. Insomma, pare proprio che l’ultima parola sia stata quella di Ilary Blasi. Chissà se ne sapremo presto qualcosa di più…

