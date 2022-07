“Una furia quando ha saputo”. L’ultima scoperta su Totti e Ilary Blasi: “È tutta colpa sua”

Dieci giorni appena dal momento in cui Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la loro separazione, ma le polemiche non si fermano. L’ex numero 10 della Roma e la ormai ex moglie sono sempre sotto la lente di ingrandimento del gossip. A lanciare l’ultima indiscrezione è il settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Ma prima facciamo un passo indietro. Dopo una serie di smentite la conduttrice dell’Isola dei Famosi e l’ex capitano della Roma avevano annunciato l’addio tramite due comunicati all’agenzia Ansa. “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”, ha spiegato Francesco Totti.



“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, le parole invece della conduttrice Mediaset.





Francesco Totti e Ilary Blasi, il retroscena dietro la separazione



Dopo la notizia Ilary Blasi è volata in Tanzania insieme ai tre figli e alla sorella Silvia e, almeno dalle foto pubblicate sui social, il sorriso non manca mai. Lui invece si è chiuso nel silenzio mentre emergono particolari sulla sua presunta nuova fiamma Noemi Bocchi. Dopo l’addio della coppia c’è infatti molta attenzione verso la giovane che avrebbe fatto perdere la testa al Pupone e in queste ore un suo ex fidanzato ha parlato della loro storia d’amore. (Leggi anche “Dove se n’è andata con i figli”. Ilary Blasi, la decisione dopo la separazione con Francesco Totti)



Non famoso come Totti, ma anche lui è un volto noto: si tratta di Gianfranco Apicerni, oggi postino a C’è posta per te e gestore di due case vacanza nel centro di Roma, con un passato nel reality show Campioni. Di Noemi per ora Totti non parla. E forse neppure lo farà visto la rivelazione di Nuovo che rivela come l’ex capitano della Roma, sarebbe una vera e propria furia dopo aver annunciato la notizia ormai ufficiale della separazione da sua moglie, nonché madre dei suoi tre figli.



“Dopo l’annuncio della clamorosa separazione, la furia di Totti. Ilary, il matrimonio si poteva salvare, ma tu…”, scrive il settimanale in copertina, lasciando intendere così che sarebbe stata proprio Ilary Blasi ad avere l’ultima parola in merito alla fatidica separazione. Per ora da nessuno dei due arriva un commento: il mistero si infittisce.

