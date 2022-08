Francesco Totti e i figli. Nelle scorse ore sono state svelate le ultime foto dell’ex calciatore della Roma in compagnia della nuova Noemi Bocchi. I due avrebbero trascorso un’intera notte insieme e sono stati beccati dai paparazzi del settimanale Chi.

Il suo nome era già uscito questo inverno sarebbe una delle cause della rottura. Ma ci sarebbe anche un uomo vicino a Ilary e anche altri elementi che hanno fatto naufragare un rapporto che durava da quasi 20 anni. E dal quale sono nati tre figli, Chanel, Isabel e Christian, volati in Tanzania con la madre appena è stata ufficializzata la rottura.





Francesco Totti e i figli, vacanza in spiaggia a Sabaudia

“Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”, le parole di Francesco Totti all’Ansa per annunciare la fine del matrimonio con Ilary Blasi. Poi il comunicato di lei e la fuga in Tanziania con i figli e la sorella Silvia e la settimana a Sabaudia, dove gli ex marito e moglie hanno sempre trascorso le vacanze estive. Francesco Totti e i figli stanno trascorrendo le vacanze insieme.

Tornata a Roma, Ilary Blasi si è data il cambio e ora a Sabaudia c’è Francesco Totti. In relax con i figli Christian e Isabel, mentre Chanel è in vacanza con delle amiche. Nel video pubblicato dal Il Messaggero, l’ex capitano della Roma appare tranquillo e sereno insieme ai figli mentre giocano in acqua tra tuffi e giochi sul materassino. A vederlo sembra lontano il clamore scoppiato un mese fa dopo l’annuncio della separazione con due distinti comunicati all’Ansa, uno firmato da lui e l’altro da Ilary Blasi.

A chi lo ha incontrato Totti si è mostrato sempre disponibile: autografi, chiacchiere e selfie con i suoi fan e con gli amici di sempre con cui ha trascorso la giornata al mare in totale relax, lontano da Noemi che si trova al Circeo e a Ilary che invece è tornata a Roma.

