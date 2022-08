Francesco Totti via da Roma. Continuano le ‘indagini’ su Ilary Blasi e l’ex captano della Roma, freschi di addio dopo le voci di crisi arrivate questo inverno e prontamente smentite dai due. Foto e video insieme sui social e un’intervista della conduttrice dell’Isola dei Famosi in cui parlava di ‘figuraccia’ dei giornalisti.

Una donna al fianco di lui, Noemi Bocchi, il cui nome era già uscito questo inverno sarebbe una delle cause della rottura. Ma ci sarebbe anche un uomo vicino a lei e anche altri elementi che hanno fatto naufragare un rapporto che durava da quasi 20 anni. E dal quale sono nati tre figli, Chanel, Isabel e Christian, volati in Tanzania con la madre appena è stata ufficializzata la rottura.





Francesco Totti via da Roma: è alle Terme dei papi di Viterbo

Francesco Totti via da Roma dopo l’addio a alla moglie Ilary Blasi – “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”, le parole di Francesco Totti all’Ansa per annunciare la fine del matrimonio con Ilary Blasi. Poi il comunicato di lei e la fuga in Tanziania con i figli e la sorella Silvia. Al rientro la conduttrice Mediaset è tornata in un posto a lei molto caro, Sabaudia, dove fino allo scorso anno ha trascorso le vacanze insieme a tutta la famiglia.

Dopo tanti anni passati con il suo (ex) Francesco tra questa spiaggia e la pineta di Sabaudia c’è chi si chiede se anche il Pupone tornerà presto nella villa che per tanti anni è stata la cornice dell’amore con Ilary Blasi. Dopo la conduttrice dell’Isola dei Famosi è tempo di fuga da Roma per l’ex capitano dei giallorossi. Francesco Totti è andato via da Roma per trascorrere qualche giorno di relax insieme a un amico

Secondo Dagospia, domenica Francesco Totti avrebbe però deciso di prendersi una pausa e di andare alle Terme dei Papi, a Viterbo. Senza Noemi Bocchi, ma in compagnia di un amico. Un modo per staccare da tutto. Non c’è ombra della giovane che avrebbe fatto perdere la testa a Totti e che già questo inverno era saltata fuori come causa della crisi della coppia.

“Lo ha fatto appena tornata”. Ilary Blasi, prima volta in Italia senza Francesco Totti: beccata proprio lì