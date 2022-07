Francesco Totti Noemi Bocchi e Ilary Blasi. Non si arrestano le voci sulla separazione dell’estate. Intanto il settimanale Chi ha smentito la versione sul tradimento della conduttrice, rimbalzata settimane fa subito dopo l’annuncio dell’addio all’Ansa.

Tornando alla voce, secondo alcuni amici dell’ex coppia le cose sarebbero andate in maniera opposta: Francesco Totti avrebbe iniziato a frequentare Noemi Bocchi da settembre 2021, dopo essersi conosciuti a un torneo di padel un mese prima. Dopo la “bomba” lanciata da Dagospia a febbraio, Ilary Blasi avrebbe chiesto spiegazioni al marito e si sarebbe fidata della sua versione dei fatti.





Francesco Totti Noemi Bocchi: “Gli ha dato l’ultimatum”

In un secondo momento, però, la decisione (sempre presunta) di far seguire l’ex capitano della Roma da un investigatore privato. Grazie al lavoro del detective, la conduttrice romana sarebbe venuta a conoscenza del tradimento di Francesco Totti. Per questo motivo mesi fa a Verissimo aveva smentito la crisi di coppia, poi ufficializzata poche settimane fa.

Non è finita. Proprio perché questa crisi continua a essere al centro del clamore mediatico la nuova voce su Francesco Totti Noemi Bocchi arriva dall’esperto di Gossip Alessandro Rosica, secondo cui l’ex calciatore avrebbe cominciato a preparare le carte del divorzio tempo fa.

Questo perché Noemi Bocchi avrebbe chiesto a Francesco Totti di scegliere tra lei e Ilary Blasi, perché stanca di far parte di un “triangolo amoroso”. “Totti da qualche mese avrebbe iniziato a preparare le carte del divorzio in gran segreto”, quindi sempre stando alla versione fornita dall’esperto di gossip, aveva promesso alla nuova fiamma di lasciare la moglie. Ma sempre secondo l’esperto, questa “è una storia nata per finire, senza futuro”.

“Di nuovo insieme”. Ilary Blasi e Francesco Totti, si è appena saputo: la notizia coglie tutti di sorpresa