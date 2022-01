Ogni giorno un capitolo diverso nella storia della separazione tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. La coppia si è lasciata di comune accordo annunciando la decisione con un comunicato stampa ufficiale all’agenzia di stampa Ansa. “Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita – hanno spiegato gli ex coniugi –. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”.

Un comunicato stringato sotto il quale si cela una situazione che evidentemente non poteva andare avanti. E da quel momento sono giunte tutta una serie di indiscrezioni sui motivi reali della separazione e su eventuali nuove frequentazioni sia da una parte che dall’altra. Sul settimanale Chi Tomaso Trussardi è stato beccato in compagnia di una ragazza bionda come Michelle Hunziker. Si tratta di Naomi Michelini, nipote ed assistente della stilista Elisabetta Franchi.

“Accanto a lui non è mai mancata la presenza di una persona molto vicina a Elisabetta Franchi, una sua assistente, la stessa indicata come sua probabile nuova amicizia. Camminate a due nella neve, ma non solo”, si legge sulle pagine del settimanale. “Tomaso si aggrappa ai sorrisi dell’amica Elisabetta Franchi e alla presenza della bionda amica della stilista, che non lo perde mai di vista…. E questo succede da tempo”.





Gossip al quale ha risposto per primo proprio Tomaso Trussardi che sua social tra le Instagram Stories ha pubblicato un video del draghetto Grisù, il drago pompiere dei cartoni animati, e ha aggiunto aggiunge: “Per spegnere nuove fiamme”. Insomma, non ci sarebbe niente di vero della presunta nuova liasion. Gli ha fatto eco la diretta interessata, Naomi Michelini. Anche lei con una Instagram Stories ha smentito tutto bollando il pettegolezzo come “Fake news”.

Naomi Michelini lavora nell’azienda di famiglia da quando aveva 18 anni e si impegna molto per diventare un giorno l’erede di Elisabetta Franchi: “Prima o poi la corona va passata! Naomi mia nipote si merita la corona! Magari io mi riposo un po’”, si legge tra i post di Instagram della stilista. “Sono stata spesso incompresa perché le persone non possono capire cosa vuol dire stare a stretto contatto con te e lavorare in un’azienda così importante”, scrive Naomi Michelini sui suoi profili social.