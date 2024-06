“Vabbè, ma povero Garibaldi…”. Beatrice Luzzi, stoccata atroce all’ex amico speciale del Grande Fratello 2023. La donna, ospite a Pomeriggio 5 nella veste di opinionista, ha in qualche modo, indirettamente, parlato del suo ex. Perché Giuseppe Garibaldi è questo, di fatto. Ultimamente proprio il ragazzo aveva speso qualche parola sul possibile ritorno di fiamma con la Luzzi e a riguardo aveva detto: “Quando lo scorso marzo c’è stato il nostro riavvicinamento sapevo già di essere innamorato”

E ancora Giuseppe Garibaldi: “Ma avevo paura di espormi perché avevo il timore di essere accusato di voler creare una dinamica. Sì, sono innamorato e cerco di riconquistarla perché voglio vivermela come non sono stato in grado di fare nella casa. Stavolta non permetto a nessuno di influenzarmi sul nostro rapporto. Non ho più paura di dire che sono innamorato”.





Insomma, da una parte questo ragazzo, completamente perso per lei. E poi c’è Beatrice che invece non ha nessuna intenzione di cedere, soprattutto adesso. Ma cosa è successo e perché i fan sono molto dispiaciuti di questa recente uscita di Beatrice nei confronti di Giuseppe?

In realtà la Luzzi non ha fatto menzione dell’ex amico del GF, ma ha fatto un riferimento molto indiretto. Andiamo con ordine, Myrta Merlino stava parlando di un fatto di gossip che è sulla bocca di tutto il mondo: la relazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Ad un tratto Beatrice Luzzi, nel programma con la veste di opinionista, dice alla padrona di casa: “Non ci credo molto ai ritorni di fiamma sinceramente, proprio no!”.

Myrta "Tu li hai avuti dei ritorni di fiamma?"

Bea "Ah pensavo i 60 milioni 🤣🤣🤣No, non ci credo nei ritorni di fiamma sinceramente no no"

Myrta "Non sei per le minestre riscaldate"

Bea "No non ci credo"#luzzers @Beatrice_Luzzi_

🔥🔥🔥 pic.twitter.com/1D1wFNX6vp — Ines Giochi❤️‍🔥☀️❤️‍🔥 (@InesGiochi) June 11, 2024

Opinione più o meno rispettata, se non fosse che molti fan a questo punto in quelle parole ci hanno visto proprio Garibaldi! E mentre tutti aspettavano un vero amore tra di loro: la famosa attrice e l’ex bidello calabrese, lei frena e placa le aspettative. Eppure la stessa Beatrice Luzzi dovrebbe sapere che proprio su questo argomento si è contraddetta più di qualche volta. Che succederà? Staremo a vedere.

