Importante annuncio per Emanuele Filiberto di Savoia. Il principe, 52 anni, ha parlato del suo matrimonio con Clotilde Courau, con cui è sposato dal 2003 e ha avuto due figlie, Vittoria e Luisa, ora rispettivamente 21 e 18 anni. Una rivelazione, questa, che arriva dopo la pubblicazione di foto in cui il principe appare in atteggiamenti affettuosi con un’altra donna.

L’altra è Adriana Abascal: tre matrimoni alle spalle, imprenditrice w Miss Messico 1988. Il principe ha parlato in una intervista al settimanale Gente della sua situazione sentimentale. Quando il giornalista gli ha chiesto di Abascal, lui ha risposto: “Dite quello che volete dire”. Il legame tra i due appare evidente. Ma poi ha aggiunto: “Be’, sono una bella coppia anche con mia moglie”.

“Devo dirvi di me e mia moglie”. L’annuncio di Emanuele Filiberto su Clotilde e famiglia

Fine del matrimonio tra il principe Savoia e l’attrice francese Clotilde Courau: “Io e mia moglie siamo separati da tre o quattro anni”, ha ammesso al settimanale Gente Emanuele Filiberto, pur precisando che tra lui e Clotilde non si tratta di un rapporto aperto. “Non siamo una coppia aperta, come si usa dire oggi, è una definizione che non mi piace e la trovo brutta. Preferisco parlare di una coppia in cui c’è grande rispetto reciproco. Viviamo in due Paesi diversi, facciamo lavori molto diversi. Io non voglio rinchiudere mia moglie nel mio mondo così come lei non vuole rinchiudermi nel suo. Ma ci vogliamo bene e ci rispettiamo profondamente. E con le bambine siamo sempre insieme”.

Il principe difende comunque la relazione con Clotilde, definendo il loro rapporto simile a quello tra i suoi nonni, re Umberto II e la regina Maria José, che dopo l’esilio hanno vissuto separati ma con grande rispetto reciproco. “Qualche volta ci sono cose che non bisogna spiegare, parte di un contesto interiore solo nostro”, spiega, ribadendo che ciò che conta è il rispetto. Inoltre, sottolinea il ruolo fondamentale che entrambi continuano a svolgere nell’educazione delle figlie: “Abbiamo fatto crescere bene le nostre figlie a cui trasmettiamo valori solidi per prepararle ad affrontare la vita”.

Poi arriva la conferma del nome: Adriana Abascal. La frequentazione con l’imprenditrice messicana, documentata da immagini pubbliche, è stato uno scoop, ma Emanuele Filiberto preferisce mantenere una certa riservatezza, lasciando che siano le sue azioni, più che le sue parole, a parlare per lui.