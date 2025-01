Ha pochi giorni di vita il piccolo Kian, il primogenito di Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi. La coppia nata al GF Vip ha dato il benvenuto al figlio il 10 gennaio scorso ma ha aspettato un po’ prima di dare la lieta notizia ai follower. Follower che aspettavano con ansia notizie dall’influencer, che ha vissuto tutta la sua gravidanza condividendola sui social, al punto da preoccuparsi del suo silenzio.

La semplice verità era che Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi hanno scelto di vivere i primi giorni in casa con il bambino senza condividere nulla tra le storie Instagram, tenendo un momento così speciale e intimo tutto per loro. Scelta rispettabilissima. Poi, quando ha iniziato a circolare la voce che il bimbo fosse già nato, hanno dato il grande annuncio.

Leggi anche: “Ma è lei”. Mirko Brunetti, chi è la nuova fidanzata. E la reazione di Perla Vatiero





Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli genitori: “Abbiamo un problema: rimedi?”

Hanno pubblicato la prima foto a tre e svelato anche il nome scelto per il neonato, che ha anche il doppio cognome: Kian. In questi giorni certamente sono meno attivi sui social perché presi dalla loro nuova vita, ma poco fa Pierpaolo è tornato ad aggiornare il pubblico.

Ha pubblicato un post con alcune immagini di quest’ultima settimana, “Famiglia”, poi ripreso alcuni momenti di quotidianità della sua Giulia con il piccolo. In un video in particolare caricato tra le Storie, i due sono soli in cucina a fare colazione.

E tra una battuta e un’altra Pierpaolo Pretelli condivide con i follower un dettaglio privato: “Abbiamo un problema. Giulia perde latte durante la notte – spiega – Capita a tutte le mamme. Avete un rimedio?”. “Mi sveglio inondato, sembra il Titanic”, aggiunge scherzando tra le risate imbarazzate della neo mamma. Ricordiamo che lui ha già un figlio dalla precedente relazione con Ariadna Romero mentre Giulia Salemi è alla sua prima esperienza da genitore.