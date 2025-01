Michelle Comi, l’ex fidanzata del discusso Brasiliano, è tornata a far parlare di sé: ha annunciato che a breve si sottoporrà a un delicato intervento chirurgico per tornare vergine. Spesso discussa, tra le “provocazioni” che hanno fatto più discutere durante l’estate c’è il suo appello a imprenditori e uomini facoltosi per pagarle le vacanze. Michelle Comi, infatti, considera il suo lavoro sui social come un hobby, in quanto non ha bisogno di lavorare.

“Gli imprenditori mi danno dei soldi, mi chiedono dove voglio andare in vacanza e prenotano. Non è prostituzione perché io no do nulla in cambio. Mi fanno dei regali. Io non mi definisco una “onlyfanser” sinceramente. Ho OnlyFans ma lo faccio per hobby. Non ho bisogno di lavorare fortunatamente, perché vengo mantenuta”, aveva detto.





Michelle Comi, a breve intervento chirurgico per tornare vergine

Adesso arriva questa nuova dichiarazione: ha intenzione di sottoporsi ad un intervento chirurgico per tornare vergine. Pur essendo consapevole degli eventuali rischi che l’intervento potrebbe comportare, l’influencer ha spiegato il perché di questa controversa scelta e in merito ha affermato.

“Per me è una cosa molto importante. Uno dei miei più grandi rimpianti è che la mia prima volta è successo tutto con troppa superficialità e questo è qualcosa che non riesco a perdonarmi. Me ne pento perché avrei voluto un qualcosa di speciale, di unico. Magari questa cosa a voi farà ridere ma è una cosa che io mi porto dentro e che mi ferisce”.

I commenti sono fioccati: “E per cancellare dalla tua mente la tua prima volta che tipo di operazione farai? Pensi che con la vaginoplastica finisca lì? No tesoro, dovresti pure farlo fuori dalla tua memoria! Oh fammi sapere che trovi! Ahahahah”.