Evviva gli sposi! Annunciato come il matrimonio dell’anno, ha superato tutte le aspettative. La cerimonia si è appena conclusa, e ciò che abbiamo visto è stato davvero da favola. Gli ingredienti c’erano tutti: uno sfarzo senza precedenti e una location mozzafiato. Gli occhi erano puntati sui novelli sposi e sulla schiera di vip presenti.

Le foto dell’ingresso in chiesa della coppia vip hanno già fatto il giro del mondo. L’abito della sposa, firmato da una celebre stilista, ha lasciato tutti a bocca aperta. Un pezzo unico al mondo, con ricami sulle maniche e sullo scollo, realizzati con pezzi originali del velo ricamato della bisnonna famosa della sposa. La sposa indossava anche una tiara d’epoca, completando il look con un tocco di blu nelle scarpe di velluto.

Che sfarzo per il matrimonio vip: la sposa ha incantato tutti

Fiori d’arancio per Hugh Grosvenor, duca di Westminster, e Olivia Henson. La sposa più attesa del 2024 ha detto sì al suo principe azzurro in una cerimonia che resterà nella memoria di tutti. Olivia Henson, 31 anni, ha stupito i presenti con la sua eleganza e la scelta di un abito che mescolava passato e presente.

La cerimonia si è svolta a Chester e ha coinvolto anche importanti membri della Famiglia Reale. Il principe William e il principino George erano tra gli ospiti d’onore, con William che ha svolto il ruolo di usciere, accogliendo gli invitati all’ingresso della cattedrale. Il principe Harry invece ha declinato l’invito per evitare situazioni imbarazzanti con il fratello, ma ciò non ha minimamente intaccato l’atmosfera festosa dell’evento.

Hugh Grosvenor, uno degli uomini più ricchi del mondo, ha scelto di celebrare il ricevimento a Eaton Hall, una tenuta simile a un castello: 400 gli invitati.

Olivia Henson arriving at Chester Cathedral where she will marry the Duke of Westminster… Prince William is among the guests 👰🏻🤵🏼‍♂️💍 pic.twitter.com/iJzi7cCyeZ — Chris Chambers (@Chris_Chambo_) June 7, 2024

Olivia Henson, proveniente da una famiglia benestante, ha frequentato scuole prestigiose. Attualmente lavora come account manager. La città di Chester si è vestita a festa per l’occasione, con oltre 100.000 fiori piantati per celebrare il grande giorno e gelato gratis offerto a tutti i passanti, un gesto generoso voluto dal duca per condividere la gioia del loro matrimonio con la comunità.