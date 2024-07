“Pensavo che tutti stessero esagerando dicendo che è invecchiato di 20 anni, ma poi ho premuto play”. “Sembra abbia più di 40 anni”. “Non sembra nemmeno più lui il ragazzino di sempre”. “Ma che cosa ha fatto, mio Dio è impossibile che sia lui“. Questo il tenore dei messaggi arrivati all’indirizzo del vip, dopo che un video in cui si è mostrato con il nuovo look sale e pepe ha ‘scioccato’ le sue numerosissime fan.

Capelli grigi e ovviamente qualche ruga in più hanno scatenato la reazione di diversi utenti social. Diventato famoso ad appena 18 anni, idolo delle ragazzine di tutto il mondo, ora il personaggio famoso ha 33 anni, è diventato padre e in questi anni ha dovuto affrontare anche due lutti molto pesanti: quello della madre e della sorella. Ovviamente qualche anno in più sul suo volto, come è normale che sia, è evidente. Ma c’è anche chi, giustamente, ha preso le due difese.

L’ex One Directiorn Louis Tomlinson con i capelli grigi, ecco com’è diventato

“Basta cattiverie, è cambiato, ok. Ma sua madre è morta quando aveva 40 anni e sua sorella quando ne aveva 18, entrambe nel giro di circa 3 anni. Sono sicuro che quella quantità di stress ha un impatto sul tuo corpo ed è normale”, ha scritto una fan commentando il video di Louis Tomlinson, ex membro degli One Direction diventato trend topic su X dopo la pubblicazione di un video in cui mostrava i suoi capelli bianchi.

“Perché invecchiare deve essere una cosa per cui prendere in giro qualcuno? Tutti invecchiamo, qualcuno più in fretta, altri più lentamente, smettetela con queste cattiverie gratuite”. “Più vecchio, ma molto bello, quindi buon per lui“, si legge ancora. Poi c’è chi ha commentato i capelli grigi di Louis ironicamente, per mettere in evidenza quanti anni sono trascorsi da quando era l’idolo delle ragazzine durante il periodo degli One Direction.

“Scusate ma i capelli di Louis Tomlinson? Ne vogliamo parlare? Cioè lo stiamo guardando bene?”, “Appena visto video di Louis Tomlinson con un accenno di capelli brizzolati sentendomi molto vecchia sta succedendo tutto in fretta e molto”, “I capelli bianchi di Louis Tomlinson rovinandomi la giornata”, “Ultimamente sto vedendo i TikTok di Louis Tomlinson fatti dai fans con “forever young” e l’inquadratura su i suoi capelli grigi dioooo”, “Mio dio ma da quando Louis Tomlinson ha i capelli bianchi”, si legge ancora sul social X.

Louis Tomlinson è arrivato al Festival di Glastonbury insieme alla sorella Lottie e a un gruppo di amici e nonostante l’organizzazione del festival avesse scelto di non trasmettere le partite dell’Inghilterra agli europei, il cantante ha creato una postazione video tra le tende per poter seguire la partita contro la Slovacchia, vinta dagli inglesi ai supplementari dopo il pareggio al 95esimo. “Ho comprato una tv in stile Glasto, con delle pietre e un piccolo carrello. Il segnale viene e va. È il secondo schermo che ho comprato”, aveva dichiarato al Guardian durante i tempi supplementari. “Il primo è stato rotto. Non avevo intenzione di prendermi il merito perché sembrava che avremmo perso nei tempi regolamentari, ma ora che abbiamo pareggiato sono felice di farlo”.