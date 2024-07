Folle incidente stradale, prima il sorpasso e poi lo schianto: è morto sul colpo

Lunedì sera, a Chiusa, l’incidente in cui aveva perso la vita Josef Stampfer, 72enne della val di Vizze. Poco più di 24 ore dopo, ancora sangue sulle strade altoatesine. Stavolta in val Pusteria, a Villabassa in provincia di Bolzano. Nella provincia autonoma, nel 2023 sono stati rilevati 1.768 incidenti che hanno fatto registrare il record di persone ferite negli ultimi 20 anni (2.312) e 36 vittime.

Il 10,0% degli incidenti riguarda pedoni investiti. Da rilevare il raddoppio delle vittime in moto. Su monopattino elettrico risultano 35 persone ferite, in lieve aumento rispetto al 2022. Nel 2023 sono state ritirate 685 patenti per guida in stato di ebbrezza, con un decremento del 14,4% rispetto al 2022. La fascia più colpita per tasso alcolemico e numero di patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza è quella dai 40 ai 44 anni.





Val Pusteria, moto contro furgone: morto pensionato 68enne

Una strage silenziosa che ha mietuto un’altra vittima: il 68enne Albert Senfter, pensionato austriaco. A quanto riporta il Tg regionale: “L’uomo, secondo una primissima ricostruzione, stava superando su un rettilineo delle macchine e non si sarebbe accorto di un furgone che stava svoltando a sinistra finendoci addosso. Lo ha centrato in pieno, senza neppure un accenno di frenata.

“L’impatto è stato tremendo e sul posto si sono portati immediatamente i soccorsi sanitari, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco”, Si tratta dell’ennesimo incidente che coinvolge una moto in Alto Adige. Nel 2023 si sono registrati 13 morti in moto; quasi il doppio dell’anno precedente (7).

Numeri da attenzionare. La speranza è che nei prossimi anni si possa arrivare ad una sostanziosa diminuzione del numero di morti per incidenti stradali. Una strage che ogni anno miete migliaia di vittime, soprattutto tra i giovani.