E di colpo, l’annuncio: “Fra due settimane mi sposo”. Il volto della tv è riuscito a spiazzare davvero tutti, tanto più che sulla sua futura moglie si sa poco e niente. Ma così come sulle nozze, non ha voluto dare troppi dettagli. Il matrimonio sarà tra due settimane. La mia futura moglie si chiama Ali. Stiamo insieme da un po’. Lei è metà italiana e metà inglese. Vorrei dei figli, sono pronto. Il resto preferisco tenerlo privato”, le sue parole precise.

E ancora, sempre in una recentissima intervista rilasciata a Repubblica, ha aggiunto: “È un rapporto che non ho mai avuto con le altre, prima non ne ero capace io. Ali è una di quelle persone che mi ha aiutato a diventare la versione più sincera di me, dunque più piacevole. Quando incontri una persona che ti permette di essere te stesso, valorizzando ciò che sei, devi tenertela stretta. E così farò con lei”.

Leggi anche: Cecilia e Ignazio sposi, la luna di miele può aspettare: cosa succede adesso, dopo il matrimonio





Il volto della tv presto sposo: “Matrimonio fra due settimane”

E così, in questa estate a dir poco piena di matrimoni vip, si sposa anche Nicolas Vaporidis. L’attore del film di successo Notte prima degli esami e vincitore dell’Isola dei Famosi 2022 ha cambiato vita da qualche tempo e si è allontanato dal mondo dello spettacolo.

Come raccontato a dicembre scorso a Vanity Fair, infatti, da tre anni vive a Londra dove ha intrapreso una carriera da ristoratore. E con successo perché il suo Taverna Trastevere, ora conta due sedi, a Londra e una a Milano. Ma non solo il lavoro, anche la vita privata va a gonfie vele.

Ma come accaduto già in passato, Nicolas Vaporidis parla della fidanzata solo con il nome, Ali, senza ulteriori dettagli. Sappiamo che si chiama Ali Rinaldo, è bionda, non appartiene al mondo dello spettacolo e sembra non ami stare sotto i riflettori. Per l’attore si tratta del secondo matrimonio dopo quello con la collega Giorgia Surina, durato dal 2012 al 2014 e dal quale non sono nati figli.