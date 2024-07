Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser finalmente moglie e marito. Dopo 7 anni d’amore, iniziato nella casa del GF Vip, la più piccola dei fratelli Rodriguez e il figlio dell’ex ciclista si sono sposati. E per quanto se ne parla non è azzardato dire che il loro è stato il matrimonio dell’estate 2024. Matrimonio in grande stile, iniziato con una cena in giardino tra intimi e finito con la festa del giorno dopo in piscina.

La cerimonia è andata in scena domenica 30 giugno a Villa la Fernanda, nella Tenuta di Artimino, in Toscana, con tutti i familiari e gli amici vip ed è stata raccontata nei minimi dettagli dal settimane Chi che, per la cronaca, ha anche immortalato Belen con il nuovo fidanzato, come abbiamo raccontato qua sotto.

Cecilia e Ignazio, cosa succede dopo le nozze

Ma soprattuto nel lungo servizio dedicato a queste nozze parola ai neo sposini. “Cecilia è una donna straordinaria, di grande equilibrio, è quella che tutti cerchiamo per sentirci più puri”, ha detto Ignazio. E lei: “Ero quella da coccolare, da accudire, adesso mi fa piacere che nella mia famiglia sappiano di poter contare su di me: mi chiedono consigli, si sentono a casa con me, lo sento”.

E adesso? Viaggio di nozze? No, non ancora. La luna di miele non sarà immediata. Cecilia e Ignazio Moser partiranno il prossimo ottobre, in occasione del loro prossimo anniversario. Ricordiamo che quando si sono messi insieme al GF Vip era il 2017.

Dopo il Sì il prossimo step è “Ampliare la famiglia”, dice Cecilia, che vuole avere un bambino al più presto. “Abbiamo dedicato dieci mesi al progetto matrimonio – aggiunge Ignazio – Adesso che abbiamo fatto questo step, ci mettiamo al lavoro per il prossimo”.