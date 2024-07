Il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ha lasciato il segno: sono giorni che se ne parla e non è ancora finita. Festeggiamenti infiniti, del resto, per la coppia nata 7 anni fa al GF Vip, protagonista di cene e party in piscina sia prima che dopo la cerimonia di domenica 30 giugno. Infiniti come i gossip e i retroscena intorno alle nozze che possiamo dire dell’anno.

Per esempio le assenze più eclatanti che riguardano però Belen Rodriguez. Non c’erano per ovvi motivi i suoi ex Antonino Spinalbese e nemmeno Stefano De Martino, mentre i figli avuti da loro erano in prima fila alla sfilata verso l’altare di zia Chechu. Ma non c’era nemmeno il nuovo fidanzato di Belen, Angelo Edoardo Galvano. O così si pensava fino a oggi.

Leggi anche: “Ma che idea…”. Matrimonio Cecilia e Ignazio, il regalo agli invitati: diverso per ognuno di loro





Belen, il fidanzato c’era eccome al matrimonio di Cecilia e Ignazio

Il settimanale Chi, che ha seguito tutto il matrimonio, ha infatti rivelato che il compagno della damigella della sposa c’era eccome. Nel numero uscito mercoledì in edicola ha anche pubblicato le primissime fotografie della coppia alle nozze di Cecilia e Ignazio.

La prima mostra Belen in prima fila alla cerimonia, come damigella d’onore, e al suo fianco Angelo Edoardo Galvano, elegantissimo in abito blu e camicia bianca con bretelle. Nella seconda immagine, invece, eccoli insieme in pista, vicinissimi e impegnati in un ballo romantico.

Ma perché della sua presenza non c’era traccia finora? A quanto pare si è voluto mantenere un basso profilo per consentire a Cecilia di essere la vera protagonista del suo grande giorno. Insomma, non proprio nascosti ma quasi, almeno agli obiettivi dei telefoni. “Belen ha limitato le manifestazioni d’affetto, forse anche per non rubare la scena alla sposa”, scrive il magazine Chi.