Compleanno speciale quello del 2025 per Bianca Guaccero. La vincitrice dell’ultimo Ballando con le stelle e attuale conduttrice di Dalla strada al palco in attesa di approdare al Festival di Sanremo ha compiuto 44 anni il 15 gennaio. E anche un compleanno particolarmente felice e non solo perché la conduttrice pugliese è reduce da un’esperienza televisiva entusiasmante, che le ha regalato tante soddisfazioni, ma anche perché innamoratissima.

Grazie allo show di Milly Carlucci, infatti, ha conosciuto quello che oggi è il suo fidanzato: Giovanni Pernice. Insieme al ballerino professionista ha infatti alzato la coppa di Ballando con le stelle e trascorso anche il primo Natale e il primo Capodanno insieme. E ora anche il compleanno.

Bianca Guaccero compleanno, la sorpresa di Giovanni Pernice

Dal suo maestro di ballo al suo principe azzurro: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice due stanno insieme e non potrebbero essere più innamorati. Ma tornando al suo giorno speciale, la conduttrice sui social ha mostrato alcune foto dei festeggiamenti.

Attualmente impegnata in Rai con Dalla strada al palco, al fianco di Nek, ha ricevuto una sorpresa da tutto lo staff. Staff che l’ha accolta con applausi, un bouquet di fiori, dei palloncini colorati, rose bianche e anche due torte personalizzate. Sotto al post subito un “buon compleanno amore” del fidanzato.

Ma non poteva mancare una dedica speciale. Nelle Instagram Stories Giovanni Pernice ha espresso pubblicamente i suoi sentimenti: “Buon compleanno a te Wonder Woman! Sei un concentrato di talento, bellezza e bontà d’animo. Ogni giorno mi ricordi qaunto sia fortunato ad averti al mio fianco. Ti amo!”, ha scritto sotto a una sua foto molto bella e sexy. Tra l’altro sembra che lui sia pronto al trasferimento a Roma e vorrebbero convolare presto a nozze.