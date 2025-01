Una delle sorelle Ferragni è incinta. La notizia è stata rivelata dal giornalista Gabriele Parpiglia durante una trasmissione radiofonica su RTL 102.5, dove ha dichiarato: “La famiglia Ferragni si allarga, e non è Chiara”. La notizia della gravidanza arriva in un periodo in cui le sue sorelle, Chiara, Francesca e Valentina, stanno vivendo momenti significativi nelle loro vite sentimentali. Chiara, imprenditrice digitale di fama internazionale, ha recentemente smentito le voci di una sua presunta terza gravidanza, dichiarando tramite una nota inviata a Dagospia di non aspettare un bambino.

>> “Intervento alla testa”. Operata la sorella di Chiara: Valentina Ferragni spiega tutto

Valentina, invece, ha iniziato una relazione con Matteo Napoletano nel 2023, mantenendo un profilo più riservato rispetto alle sue sorelle. E allora? Ad essere incinta è Francesca Ferragni, sorella minore di Chiara e Valentina, che è in attesa del suo secondo figlio. Francesca, nata nel 1989, è un’odontoiatra di successo e ha consolidato la sua presenza sui social media, condividendo momenti della sua vita professionale e privata.





Una delle sorelle Ferragni è incinta. Lo scoop supremo di Parpiglia

È sposata con Riccardo Nicoletti, musicista e suo compagno di lunga data; la coppia ha celebrato il matrimonio il 9 settembre 2023. Insieme, hanno già un figlio, Edoardo, nato nel giugno 2022. La famiglia Ferragni continua a essere al centro dell’attenzione mediatica, sia per le loro attività professionali che per le vicende personali. La notizia della nuova gravidanza di Francesca ha suscitato entusiasmo tra i fan e gli appassionati di gossip, che seguono con interesse le vicende delle tre sorelle.

Francesca, pur essendo meno esposta mediaticamente rispetto a Chiara, ha costruito una solida base di follower sui social media, dove condivide aggiornamenti sulla sua vita quotidiana, la professione di odontoiatra e momenti familiari. La sua seconda gravidanza rappresenta un ulteriore capitolo nella storia della famiglia Ferragni, che continua ad affascinare il pubblico italiano e internazionale.

In attesa di ulteriori dettagli e dichiarazioni ufficiali da parte di Francesca e del marito Riccardo, i fan esprimono le loro congratulazioni e auguri alla coppia per l’arrivo del nuovo membro della famiglia. Però una cosa dobbiamo dirla: la donna non ha mai, almeno ancora, confermato questa condizione. Non è escluso infatti che la notizia possa essere smentita dalla diretta interessata (ma anche confermata). Restiamo in attesa di buone nuove.

Leggi anche: “L’hanno vista in clinica”. Chiara Ferragni, il gossip sulla gravidanza: lì è nata la figlia Vittoria