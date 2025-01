La bomba gossip è stata ufficialmente lanciata dal settimanale Oggi nelle scorse ore. Chiara Ferragni sarebbe infatti incinta e aspetterebbe quindi il suo terzo figlio, dopo le nascite di Leone e Vittoria. Questa voce si stava rincorrendo già da diverse settimane, ma ora sono state portate delle presunte prove che confermerebbero la gravidanza dell’imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni potrebbe essere incinta per la terza volta nella sua vita e se tutto questo dovesse essere confermato, i fan impazzirebbero di gioia. Dopo la rottura del matrimonio con Fedez lei si è legata sentimentalmente ad una personalità di spicco. Il loro amore sarebbe sempre più travolgente e adesso avrebbero deciso di allargare la famiglia.

Chiara Ferragni sarebbe di nuovo incinta: le foto che sanno di prova

Il settimanale Oggi, grazie ai suoi paparazzi, è riuscito ad immortalare Chiara Ferragni all’esterno di una clinica ostetrica. Dunque, le indiscrezioni sul fatto che sia incinta si stanno alimentando di ora in ora ma da parte sua non è finora arrivata né una conferma né una smentita. Le informazioni rivelate al pubblico sono però molto eloquenti.

Oggi ha scritto che “non è un mistero però che lei e il suo neo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera facciano sul serio e che vogliano mettere su famiglia. A dirlo sottovoce sono persone vicinissime alla Ferragni. Scortata dalle guardie del corpo, Chiara si è trattenuta per oltre un’ora in clinica“. La clinica in questione è la Mangiagalli di Milano e qui nacque la secondogenita Vittoria nel 2021.

Staremo a vedere nelle prossime ore se Chiara vorrà fare chiarezza su queste voci gossip incontrollate. Al momento tace, ma i fan attendono risposte.